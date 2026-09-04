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Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas je izglasala da se tradicionalna karta sveta zameni onom koja tačnije odražava veličinu Afrike.

Rezolucija „Ispravite kartu“, koju je sponzorisao Togo, a podržale su je članice Afričke unije (AU), usvojena je uz podršku 164 zemlje, Sjedinjene Američke Države su jedine bile protiv, a šest država se uzdržalo od glasanja, prenosi BBC.

Takozvana Merkatorova karta, koja je u širokoj upotrebi od 16. veka, našla se na meti kritika jer prikazuje da Afrika i Grenlad imaju gotovo istu površinu, iako je Afika 14 puta veća.

Tu kartu je 1569. godine dizajnirao flamanski kartograf Gerardus Merkator, kako bi pomogao evropskim istraživačima da se kreću po svetu.

Distorzija njegove karte je rezultat činjenice da je nemoguće tačno predstaviti površinu globusa na dvodimenzionalnoj karti.

Kad god se crta karta sveta, potrebno je napraviti kompromise, pa Merkatorova mapa prikazuje zakrivljenost Zemlje tako što države bliže ekvatoru izgledaju manje nego što jesu, dok zemlje bliže polovima izgledaju veće.

U nastojanju da se to ispravi, tim kartografa je 2018. godine kreirao mapu, koju su u februaru ove godine usvojile 54 države članice Afričke unije, uz obrazloženje da ona „tačnije predstavlja veličine kontinenata, a posebno Afrike“.

Pre današnjeg glasanja ministar spoljnih poslova Toga Robert Dusi rekao je da „pravedni svet počinje pravednom mapom“.

„Mapa nikada nije neutralna. Ona oblikuje percepcije, utiče na to kako se razume mesto naroda i kontinenata u svetu“, rekao je Robert Dusi na brifingu u UN.

Glasanje u Generalnoj skupštini UN nije obavezujuće, ali će dovesti do promena mapa koje koriste institucije širom sveta.