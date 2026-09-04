PANIKA U NEMAČKOJ: Policija traga za muškarcem osumnjičenim za sabotaže na elektroenergetskoj mreži
- Ministar Aleksander Dobrint kaže da se sumnja na klimatskog aktivistu, jer je 48-godišnjak u pismima vlastima i medijima naveo protivljenje fosilnim gorivima.
Nemačka policija traga za čovekom osumnjičenim da je izvršio niz sabotaža na nemačkoj elektroenergetskoj mreži, uključujući pokušaj oštećenja električnog transformatora južno od Diseldorfa, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint.
Pretpostavlja se da je u pitanju klimatski aktivista, jer u pismima upućenim vlastima i medijima, 48-godišnji muškarac navodi svoje protivljenje fosilnim gorivima kako bi opravdao svoje postupke, rekao je Dobrint.
Međutim, list Bild je ranije danas preneo da nemačka policija istražuje pokušaj sabotaže električnog transformatora južno od Diseldorfa, u zapadnom delu Nemačke, što je treći takav navodni incident ove nedelje.
Ti ponovljeni incidenti podsetili su evropske države na ranjivost ključne infrastrukture jer je Rusija, kako one upozoravaju, pokrenula hibridni rat da bi ih odvrala od podrške Ukrajini, što je ilustrovano osujećenim napadom drona u avgustu na aerodrom Lajpciga, piše britanska novinska agencija Rojters.
Moskva je odbacila te optužbe.
Kurir.rs/Rojters