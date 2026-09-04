TRAMP ZAPRETIO NAPADOM NA TAJNI IRANSKI NUKLEARNI KOMPLEKS: Možda će američka vojska uskoro doći do planine Pikaks
- Planina Pikaks je blizu postrojenja u Natanzu i smatra se da krije dva duboko zakopana kompleksa.
- Lokalitet je nedostupan nuklearnim inspektorima, a SAD i Iran su poslednjih dana obnovili međusobne udar
Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.
Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da će američka vojska možda uskoro doći do planine Pikaks, prenosi Rojters.
Planina Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštecenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, utvrđeno je mesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana kompleksa.
SAD i Iran su tokom protekle nedelje obnovili međusobne udare, nakon primirja koje je prethodno bilo na snazi.
Planina Pikeks
Malo je poznato o ovom nuklearnom objektu. Smatra se da se tuneli u planini nalaze na dubini između 79-100 metara ispod zemlje, moguće i dublje od od iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma Fordo koje su SAD pogodile prošle godine, pored Isfahana i Natanza.
Lokalitet Pikeks je nedostupan nuklearnim inspektorima.
Kurir.rs/Rojters