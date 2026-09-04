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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da će američka vojska možda uskoro doći do planine Pikaks, prenosi Rojters.

Planina Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštecenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, utvrđeno je mesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana kompleksa.

SAD i Iran su tokom protekle nedelje obnovili međusobne udare, nakon primirja koje je prethodno bilo na snazi.

Planina Pikeks

Malo je poznato o ovom nuklearnom objektu. Smatra se da se tuneli u planini nalaze na dubini između 79-100 metara ispod zemlje, moguće i dublje od od iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma Fordo koje su SAD pogodile prošle godine, pored Isfahana i Natanza.

Lokalitet Pikeks je nedostupan nuklearnim inspektorima.