Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da će američka vojska možda uskoro doći do planine Pikaks, prenosi Rojters.

Planina Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštecenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, utvrđeno je mesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana kompleksa.

SAD i Iran su tokom protekle nedelje obnovili međusobne udare, nakon primirja koje je prethodno bilo na snazi.

Planina Pikeks

Malo je poznato o ovom nuklearnom objektu. Smatra se da se tuneli u planini nalaze na dubini između 79-100 metara ispod zemlje, moguće i dublje od od iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma Fordo koje su SAD pogodile prošle godine, pored Isfahana i Natanza.

Lokalitet Pikeks je nedostupan nuklearnim inspektorima.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlaneta(FOTO) OBJAVLJENI NOVI SATELITSKI SNIMCI IZNAD IRANA! Pogledajte šta pravi Teheran oko ključnog nuklearnog postrojenja dok svi gledaju u Islamabad
Isfahan (1).jpg
PlanetaNAPADNUTE AMERIČKE VOJNE BAZE! Izvedeni snažni udari raketama i dronovima na Kuvajt! "Amerika je SATANA" (FOTO/VIDEO)
Kuvajt
PlanetaAMERIČKA VOJSKA OBORILA DNEVNI REKORD OD POČETKA RATA! Ispratila 40 tankera sa 18 miliona barela nafte, pogodila 60 meta u Iranu; Tramp: Više ne vide brodove!
USA Mornarica (1).jpg
PlanetaRAKETA RAZNELA KUĆU TOKOM SVADBE! Pokrenuta istraga zbog HORORA u Iranu, ko je zaista kriv za smrt svatova tokom američkog vazdušnog udara? (FOTO/VIDEO)
3e1c4a21-a2a4-4ca0-87c8-ea94fb9a9b3a.jpg
PlanetaTRAMP: Izrael ne treba da brine zbog najnovije eskalacije sa Iranom
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
PlanetaCRNI BILANS AMERIČKOG NAPADA NA IRAN: Najmanje četvoro ubijenih i više od 50 povređenih u udaru na stambenu zgradu
apnews (5).png