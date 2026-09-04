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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su njegovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovali u Rusiju i Ukrajinu.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da su Vitkof i Kušner otputovali za Moskvu i Kijev kako bi predstavili predlog za okončanje rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Američki zvaničnici su ranije danas najavili da će Vitkof i Kušner tokom vikenda u Moskvi i Kijevu učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Kako je najavljeno, Vitkof i Kušner će sutra u Moskvi razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a u nedelju će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.

Kurir.rs/Rojters

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