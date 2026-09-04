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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas, na proslavi rekorda koji je postavila njena vlada po dužini boravka vlasti u istoriji italijanske Republike, da uživa veću podršku nego prvog dana posle formiranja.

Meloni je pristalicama u lučkom gradu Apulija, u regionu Bari na jugu zemlje, na skupu koji je organizovala njena desničarska stranka Braća Italije rekla da "najstabilnija vlada nije nužno i najsposobnija", već da je "najstabilnija vlada jednostavno ona koja je imala više vremena od ostalih da bude procenjena", prenosi Ansa.

"A taj sud ste vi, sa vašim prisustvom i ovim entuzijazmom. To ste vi, zajedno sa milionima Italijana koji i dalje stoje uz nas.

Trebalo bi da budemo ponosni na ovo, ne na to što smo vladali 1.413 dana, već na to što i dalje imamo veću podršku nego što smo imali našeg prvog dana", kazala je Meloni.

Foto: EPA-EFE/FABIO CIMAGLIA

Ona je rekla da njena vlada i njena stranka nisu zajedno "da bi pobedili protivnika" kao oni koji "ne znaju šta da rade nakon moguće pobede".

"Zajedno smo da bismo gradili ideje. Oni koji se udruže da bi gradili ideje posle 1.413 dana i dalje imaju listu obaveza, to je razlika", istakla je Meloni.

Meloni je navela da je stabilnost bila prva velika reforma njene vlade, koja je 68. po redu u 80-godišnjoj istoriji Italije.

"Stabilnost je prva velika reforma. Italija je prestala da bude vrući krompir Evrope. Mi smo bili ti koji su stalno menjali vlade, a na međunarodnim konferencijama, međunarodni sagovornici bi govorili - 'koliko će ovo trajati?' Oni koji su ovako tretirani ne mogu da pregovaraju, ne mogu da nametnu svoje interese. Sa stabilnošću, možete diktirati odluke umesto da im se pokoravate, možete određivati kurs", kazala je Meloni.

Ona je dodala da su joj, kao prvoj ženi koja je premijerka Italije, ponekad stvari bile teške, ali da nikada nije odustala.