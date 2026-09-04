INCIDENT U MEKSIKU: Kongresmen pronađen mrtav u parkiranom automobilu
- Telo je nađeno u njegovom automobilu pored puta, a u blizini je bilo vatreno oružje.
- Državno tužilaštvo Verakruza pokrenulo je istragu, dok vlasti navode da je Verakruz jedna od najnasilnijih država u Meksiku.
Meksički kongresmen Zeniazen Eskobar(42) pronađen je mrtav sa prostrelnim ranama u saveznoj državi Verakruz, koja je jedna od najnasilnijih država u zemlji, saopštile su danas meksičke vlasti.
Eskobar je pronađen u svom vozilu sa vatrenim oružjem u blizini, kazao je ministar vlade države Verakruz, Rikard Ahueda na konferenciji za novinare, prenosi Figaro.
Verakruz je jedna od najnasilnijih država u zemlji zbog prisustva kriminalnih organizacija koje su povezane sa trgovinom drogom.
"Smrt je uzrokovana vatrenim oružjem, u ovoj fazi ne možemo dati više detalja", rekao je Ahued.
Eskobar je bio na sedištu vozača u automobilu, koji je pronađen zaustavljen pored puta.
Kancelarija državnog tužioca Verakruza je saopštila da istražuje incident.
Kurir.rs/Figaro