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Meksički kongresmen Zeniazen Eskobar(42) pronađen je mrtav sa prostrelnim ranama u saveznoj državi Verakruz, koja je jedna od najnasilnijih država u zemlji, saopštile su danas meksičke vlasti.

Eskobar je pronađen u svom vozilu sa vatrenim oružjem u blizini, kazao je ministar vlade države Verakruz, Rikard Ahueda na konferenciji za novinare, prenosi Figaro.

Verakruz je jedna od najnasilnijih država u zemlji zbog prisustva kriminalnih organizacija koje su povezane sa trgovinom drogom.

"Smrt je uzrokovana vatrenim oružjem, u ovoj fazi ne možemo dati više detalja", rekao je Ahued.

Eskobar je bio na sedištu vozača u automobilu, koji je pronađen zaustavljen pored puta.

Kancelarija državnog tužioca Verakruza je saopštila da istražuje incident.