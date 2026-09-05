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Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) saopštila je danas da je primila hitnu poruku iz Moskve povodom ukrajinskih pretnji vazdušnom saobraćaju, i da namerava da odgovori "u odgovarajućem vremenskom roku".

"Možemo da potvrdimo prijem pisma. I odgovorićemo u dogledno vreme", navodi se u saopštenju koje je ICAO, čije je sedište u Montrealu, prosledio agenciji TASS.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo ranije da je Moskva uputila "hitan apel" generalnom sekretaru ICAO Huanu Karlosu Salazaru, povodom pretnji Ukrajine civilnim avionima.

Rusija je pozvala ICAO, koji je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija zadužena za uspostavljanje globalnih standarda i preporučenih praksi u međunarodnom avio-saobraćaju, da preduzme ciljane mere koje bi bile usmerene na okončanje akcija Ukrajine koje ugrožavaju civilno vazduhoplovstvo.

Kurir.rs/Agencije

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