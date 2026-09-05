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Požar velikih razmerapreti kućama i stanovnicima naselja Levan, blizu Fijera u Albaniji, gde živi znatan deo srpske nacionalne manjine.

Situacija je postala kritična pošto se plamen proširio zbog jakih vetrova i dugotrajne suše, a vatra je zahvatila velike površine zemljišta i maslinjaka,.

Stanovnici naselja Levan, kod Fijera, su u panici su, jer je požar stigao blizu kuća, uprkos intervenciji vatrogasaca a do sada su, prema informacijama sa terena, izgorele tri kuće i radionica, dok su štale i stoka takođe ugroženi.

Požar se proširio i u blizini državnog puta od Fijera do Levana, a policija je zaustavila saobraćaj zbog velikog rizika po bezbednost.

Prema podacima Službe za vanredne situacije, u Fijeru su raspoređeni vatrogasci, vojska, opštinski službenici i helikopteri.
U međuvremenu je došlo do sukoba između stanovnika i policije, jer su tvrdili da pomoć nije stigla dovoljno brzo.

Kurir.rs/Agencije

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