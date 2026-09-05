IZGORELE TRI KUĆE: Veliki požar u naselju u kojem žive Srbi u Albaniji
- Veliki požar u naselju Levan kod Fijera u Albaniji ugrozio je kuće i stanovnike, a plamen se širi zbog jakog vetra i suše.
Požar velikih razmerapreti kućama i stanovnicima naselja Levan, blizu Fijera u Albaniji, gde živi znatan deo srpske nacionalne manjine.
Situacija je postala kritična pošto se plamen proširio zbog jakih vetrova i dugotrajne suše, a vatra je zahvatila velike površine zemljišta i maslinjaka,.
Stanovnici naselja Levan, kod Fijera, su u panici su, jer je požar stigao blizu kuća, uprkos intervenciji vatrogasaca a do sada su, prema informacijama sa terena, izgorele tri kuće i radionica, dok su štale i stoka takođe ugroženi.
Požar se proširio i u blizini državnog puta od Fijera do Levana, a policija je zaustavila saobraćaj zbog velikog rizika po bezbednost.
Prema podacima Službe za vanredne situacije, u Fijeru su raspoređeni vatrogasci, vojska, opštinski službenici i helikopteri.
U međuvremenu je došlo do sukoba između stanovnika i policije, jer su tvrdili da pomoć nije stigla dovoljno brzo.
Kurir.rs/Agencije