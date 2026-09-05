KIŠA PROJEKTILA ZASULA GRADOVE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Hezbolah žestoko udario na izraelsku vojsku, usledio je BRUTALAN odgovor!
Ministarstvo kaže da su udari izvedeni na pet lokacija u regionima Tir i Nabatija na jugu zemlje i regionu Beka na istoku Libana, prenosi Tajms of Izrael. Nije precizirano koliko je među žrtvama i ranjenima bilo vojnika, a koliko civila.
Kako se navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolahadronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana.
Tekući sukob između libanske militantne grupe Hezbolah i Izraela počeo je 8. oktobra 2023. godine, kada je Hezbolah ispalio rakete i artiljerijske projektile na izraelske položaje, nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra.
Sukob je prerastao u dugotrajnu razmenu bombardovanja, što je dovelo do masovnog raseljavanja stanovništva u Izraelu i Libanu.
Ovaj sukob deo je šire krize na Bliskom istoku koja je počela napadom Hamasa. Kratkotrajna izraelska invazija na Liban 2024. godine predstavljala je najveću eskalaciju sukoba između Hezbolaha i Izraela od Libanskog rata 2006. godine.
Na arapskom se sukob iz perioda 2023–2024. godine naziva "Rat podrške" ili "Rat podrške Gazi".
(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)