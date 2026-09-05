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Ministarstvo kaže da su udari izvedeni na pet lokacija u regionima Tir i Nabatija na jugu zemlje i regionu Beka na istoku Libana, prenosi Tajms of Izrael. Nije precizirano koliko je među žrtvama i ranjenima bilo vojnika, a koliko civila.

Kako se navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolahadronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana.

Tekući sukob između libanske militantne grupe Hezbolah i Izraela počeo je 8. oktobra 2023. godine, kada je Hezbolah ispalio rakete i artiljerijske projektile na izraelske položaje, nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra.

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Rat Hezbolaha i Izraela u južnom Libanu Foto: Liveuamap

Sukob je prerastao u dugotrajnu razmenu bombardovanja, što je dovelo do masovnog raseljavanja stanovništva u Izraelu i Libanu.

Ovaj sukob deo je šire krize na Bliskom istoku koja je počela napadom Hamasa. Kratkotrajna izraelska invazija na Liban 2024. godine predstavljala je najveću eskalaciju sukoba između Hezbolaha i Izraela od Libanskog rata 2006. godine.

Na arapskom se sukob iz perioda 2023–2024. godine naziva "Rat podrške" ili "Rat podrške Gazi".

(Kurir.rs/Agencije/Preneo: V.M.)

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