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Nemačkaovog vikenda sa velikom pažnjom prati dramatične izbore na istoku zemlje. Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pokušava da osvoji većinu u pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalt.

Ukoliko bi ostvarila potpunu pobedu, to bi bio prvi put da jedna krajnje desničarska stranka preuzme vlast na nivou savezne pokrajine u posleratnoj istoriji zemlje.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Za protivnike AfD-a ovo predstavlja ozbiljnu opasnost. Međutim, sama stranka na to gleda kao na odskočnu dasku ka svom cilju - osvajanju vlasti na nivou cele Nemačke. Ovo su izbori koji bi mogli da promene nemačku istoriju.

Rezultat bi mogao da donese nove probleme i uzdrmanom konzervativnom kancelaru Fridrihu Mercu iz CDU-a, dok se sve češće postavlja pitanje da li će uspeti da završi mandat. Merc, koji je tokom nedavnih javnih pojavljivanja bio izviždan, teško da se može smatrati izbornim adutom.

Skup pristalica Alternative za Nemačku Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Možda kancelar sada žali zbog obećanja da će zaustaviti uspon krajnje desnice, s obzirom na to da se dogodilo upravo suprotno.

Nasuprot tome, harizmatični vodeći kandidat AfD-a u ovoj pokrajini, Ulrih Zigmund, deluje kao da uživa u tome što dominira političkom diskusijom i medijskom pažnjom.

"Špigl" ga je proglasio "najopasnijim čovekom Nemačke", dok je odbacio izveštaje da se među ljudima koji zauzimaju uticajne položaje oko njega nalaze i osobe koje su ranije bile deo neonacističke scene.

Tridesetpetogodišnji Zigmund često se može videti, uključujući i brojne objave na društvenim mrežama, okružen oduševljenim pristalicama ili kako sa zadovoljstvom vozi retro skuter iz perioda Istočne Nemačke.

Trajna nostalgija za prošlošću, zajedno sa snažnim nezadovoljstvom sadašnjošću, doprinela je popularnosti stranke u njenim uporištima na istoku zemlje.

Skup AfD-a Foto: STR/EPA

Birači izražavaju nezadovoljstvo zbog imigracije, javne bezbednosti, posrnule nemačke ekonomije, visokih troškova energenata i pomoći koja se šalje u inostranstvo, uključujući zemlje poput Ukrajine.

Neki ljudi strastveno veruju da AfD nudi stvarnu priliku za radikalne promene i kažu da im je Ulrih Zigmund dao nadu. Drugi nisu toliko uvereni, ali kažu da su izgubili poverenje u tradicionalne stranke koje su decenijama dominirale političkom scenom.

Jedan poslanik AfD-a je rekao da bi, ukoliko dobiju priliku da formiraju pokrajinsku vladu, ljudi videli da "neće pasti nebo". Neki protivnici pokreta mogli bi da se ne slože. Planovi AfD-a za Saksoniju-Anhalt veoma su kontroverzni u Nemačkoj.

Stranka želi da deca izbeglice budu odvojena u posebna odeljenja.

- Deci izbeglicama treba poslati poruku da je njihov boravak u Nemačkoj samo privremen.

U programu stranke navodi se da su "seksualne devijacije i nereproduktivni stilovi života" agresivno promovisani nauštrb "normalne porodice".

AfD smatra da bi trebalo zabraniti isticanje duginih LGBT zastava u školama, dok bi deca trebalo manje da uče o nacistima, a više o pozitivnim aspektima nemačke istorije.

Velika podrška od mladih Nemaca Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Kada je reč o imigraciji, u okviru planova za pritvaranje i deportaciju migranata koji više nemaju pravo da borave u pokrajini, bila bi formirana posebna radna grupa. Stranka takođe traži prekid "ilegalnih, kulturno stranih" masovnih migracija.

AfD-ove simpatije prema Rusiji takođe su izazvale tvrdnje da se stranci ne može poveriti pristup osetljivim obaveštajnim podacima.

Kada je u kancelariji istaknutog funkcionera AfD-a Hansa-Tomasa Tilšnajdera u Saksoniji-Anhalt primećena ruska vojna šolja, on je rekao da je reč samo o suveniru i poručio: "To nije naš rat."

To se dogodilo u trenutku kada je Berlin ove nedelje javno optužio Moskvu za neuspešan napad dronom na aerodrom Lajpcig/Hale. Kremlj je negirao umešanost.

U međuvremenu, nemački bezbednosni izvori upozorili su da kampanje dezinformisanja koje podržava Rusija, često usmerene protiv rivala AfD-a, postaju sve intenzivnije. Predstavnici Moskve takve tvrdnje opisuju kao "antirusku histeriju".

Pokrajinske vlade imaju značajna ovlašćenja u oblastima poput lokalnog obrazovanja, policije i kulture, dok njihovi predstavnici sede u drugom domu saveznog parlamenta - Bundesratu.

"Deutschland" Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Vlada AfD-a u Saksoniji-Anhaltu mogla bi da sprovede promene na lokalnom nivou i dobije snažniji glas na nacionalnoj političkoj sceni. Stranka je i dalje najjača u bivšoj komunističkoj Istočnoj Nemačkoj, ali trenutno vodi i u anketama na nivou cele zemlje.

To se dešava uprkos upozorenjima da se AfD transformisao iz evroskeptične stranke, osnovane 2013. godine, u političku organizaciju koja koketira sa ekstremističkim grupama ili privlači njihovu podršku.

Na jednom skupu AfD-a, BBC piše kako je njihov novinar video muškarca u majici na kojoj je pisalo "Arisch" - nemačka reč za "arijevski", koju su nacisti koristili za promovisanje svojih teorija o "nadmoćnoj rasi".

Ulrih Zigmund Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Ne znamo da li je muškarac bio pristalica stranke, njen član ili samo učesnik skupa. Nije želeo da razgovara sa nama, piše BBC..

Saksonija-Anhalt je jedna od nekoliko saveznih pokrajina u kojima je AfD zvanično klasifikovan kao desničarska ekstremistička organizacija. Domaća obaveštajna služba optužuje pokrajinski ogranak da je prožet "rasističkom ideologijom" i protivustavnim ciljevima.

AfD, koji za sebe kaže da je konzervativni i libertarijanski pokret, odbacuje ove ocene kao politički motivisane napade i odbija bilo kakva poređenja sa nacionalsocijalizmom.

Skup pristalica desničarske Alternative za Nemačku Foto: FILIP SINGER/EPA

Ulrih Zigmund nije isključio mogućnost ukidanja pokrajinske domaće obaveštajne službe (BfV) ukoliko AfD osvoji većinu.

Druge stranke ne žele da ulaze u koaliciju sa AfD-om, u okviru onoga što je poznato kao Brandmauer, odnosno "vatreni zid", koji krajnjoj desnici onemogućava ulazak u vlast.

Zbog toga AfD mora da traži parlamentarnu većinu kako bi bio siguran da će moći da preuzme vlast. U Saksoniji-Anhaltu više nije reč o stvaranju pukotina u tom "vatrenom zidu", već o pokušaju da ga u potpunosti zaobiđu.

Da li će u tome uspeti verovatno će zavisiti od toga da li će druge, manje stranke dobiti dovoljno glasova da pređu izborni prag od pet odsto, koji im omogućava ulazak u parlament.

Alternativa za Nemačku Foto: FILIP SINGER/EPA

Politika je matematika, a Nemačka po tom pitanju nije izuzetak, čak i kada ta matematika može biti prilično komplikovana.

Ali ukoliko AfD ostvari ubedljivu pobedu, stranka koja je gradila podršku koristeći antiestablišment retoriku suočiće se sa testom kakav do sada nije imala.

Građani bi i dalje mogli da za probleme krive saveznu vladu u Berlinu, ali AfD više ne bi mogla samo da napada one koji su na vlasti - jer bi i sama bila deo vlasti.