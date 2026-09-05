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U eksploziji koja se u petak dogodila u vojnom objektu u Vijahi, u departmanu La Pazu Boliviji, povređeno je najmanje 60 osoba, uključujući 52 civila i šest vojnika, saopštio je ministar odbrane Ernesto Justinijano. Prema prvim informacijama, poginulo je 10 ljudi.

Eksplozija se dogodila u delu objekta u kojem je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justinijano na društvenim mrežama.

- Postoje preliminarni izveštaji o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim da budem odgovoran - nećemo objaviti broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi - dodao je ministar.