Prema prvim informacijama, poginulo je 10 ljudi, a eksplozija se dogodila u delu objekta u kojem je bila uskladištena pirotehnička oprema
povređeno najmanje 60 ljudi
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- U eksploziji u vojnom objektu u Vijahi, u bolivijskom departmanu La Paz, povređeno je najmanje 60 ljudi, među njima civili i vojnici.
- Prema prvim informacijama, poginulo je 10 ljudi, a eksplozija je izbila u delu gde je bila uskladištena pirotehnička oprema.
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U eksploziji koja se u petak dogodila u vojnom objektu u Vijahi, u departmanu La Pazu Boliviji, povređeno je najmanje 60 osoba, uključujući 52 civila i šest vojnika, saopštio je ministar odbrane Ernesto Justinijano. Prema prvim informacijama, poginulo je 10 ljudi.
Eksplozija se dogodila u delu objekta u kojem je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justinijano na društvenim mrežama.
- Postoje preliminarni izveštaji o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim da budem odgovoran - nećemo objaviti broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi - dodao je ministar.
Uzrok eksplozije je pod istragom.
(Kurir.rs/Index.hr)
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