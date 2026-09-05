ŠTA SE DEŠAVA? Ukrajinskim vojnicima naređeno da obustave borbe!
- Ukrajinska pravda navodi da je jedinicama ukrajinske vojske naređeno da na četiri dana obustave borbe, od ponoći do kraja utorka.
- Naredba je stigla uoči dolaska američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Kijev i Moskvu.
- Ukrajinske vlasti nisu javno potvrdile dogovoreno primirje, dok su se u Kijevu ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost.
Jedinicama ukrajinske vojske naređeno je da na četiri dana obustave borbe, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz nekoliko brigada na različitim frontovima.
Naredba je stigla uoči posete Kijevu i Moskvi američkih izaslanika Stiva VitkofaiDžareda Kušnera.
Prema izvorima Ukrajinske pravde, obustava borbi počela je u ponoć i trajaće do kraja utorka. Nije jasno na koje se sve jedinice naredba odnosi, a ukrajinske vlasti zasad nisu javno saopštile da je dogovoreno primirje.
Nakon što je u Kijevu prošla ponoć, ponovo su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su da dronovi lete prema gradu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio da će Vitkof i Kušner u nedelju doputovati u Kijev nakon posete Moskvi, u okviru diplomatskih napora Vašingtona da okonča rat Rusije protiv Ukrajine.
Biće to prvi put da dvojica američkih izaslanika putuju u Ukrajinu. Američki predsednik Donald Tramp takođe je potvrdio da će Vitkof i Kušner ovog vikenda putovati na pregovore između Ukrajine i Rusije.
- To mora da se reši. Zato sam poslao Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Poslali smo ih da vide možemo li nešto da postignemo. I možda imamo dobru priliku da to i ostvarimo - rekao je Tramp.
Zelenski je obećao da Ukrajina tokom njihove posete neće izvoditi vazdušne napade na Rusiju, zbog bezbednosti američkih pregovarača, i pozvao Moskvu da učini isto.
Nekoliko dana ranije, u utorak, Zelenski je upozorio avio-kompanije, osiguravajuće kuće i strane vlade da će ruski vazdušni prostor "de fakto biti zatvoren" zbog ukrajinskih dronova.
- Danas želimo da upozorimo svaku avio-kompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svakog osiguravača i sve koji još koriste ključne ruske aerodrome - rusko nebo postaje potpuno opasno. Iako ruske vlasti o tome ne izveštavaju onako kako bi trebalo, rusko nebo će de fakto biti zatvoreno - izjavio je Zelenski.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda)