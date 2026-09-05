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Jedinicama ukrajinske vojske naređeno je da na četiri dana obustave borbe, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore iz nekoliko brigada na različitim frontovima.

Naredba je stigla uoči posete Kijevu i Moskvi američkih izaslanika Stiva VitkofaiDžareda Kušnera.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Prema izvorima Ukrajinske pravde, obustava borbi počela je u ponoć i trajaće do kraja utorka. Nije jasno na koje se sve jedinice naredba odnosi, a ukrajinske vlasti zasad nisu javno saopštile da je dogovoreno primirje.

Nakon što je u Kijevu prošla ponoć, ponovo su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su da dronovi lete prema gradu.

1/5 Vidi galeriju Sastanak Putina sa Kušnerom i Vitkofom u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin, VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio da će Vitkof i Kušner u nedelju doputovati u Kijev nakon posete Moskvi, u okviru diplomatskih napora Vašingtona da okonča rat Rusije protiv Ukrajine.

Biće to prvi put da dvojica američkih izaslanika putuju u Ukrajinu. Američki predsednik Donald Tramp takođe je potvrdio da će Vitkof i Kušner ovog vikenda putovati na pregovore između Ukrajine i Rusije.

- To mora da se reši. Zato sam poslao Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Poslali smo ih da vide možemo li nešto da postignemo. I možda imamo dobru priliku da to i ostvarimo - rekao je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Zelenski je obećao da Ukrajina tokom njihove posete neće izvoditi vazdušne napade na Rusiju, zbog bezbednosti američkih pregovarača, i pozvao Moskvu da učini isto.

Nekoliko dana ranije, u utorak, Zelenski je upozorio avio-kompanije, osiguravajuće kuće i strane vlade da će ruski vazdušni prostor "de fakto biti zatvoren" zbog ukrajinskih dronova.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia