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Sudija u Masačusetsu poništio je suđenje Lindzi Klensi jer porota ni nakon nedelju dana većanja nije uspela da donese jednoglasnu odluku o njenoj krivičnoj odgovornosti za ubistvo troje dece.

Slučaj je izazvao ogromno interesovanje i podelio američku javnost, a o njemu se oglasio i američki predsednik. Odluka je u sudnici dočekana sa nevericom, dok su dalji tok postupka i sudbina Lindzi Klensi potpuno neizvesni.

Njen advokat je do poslednjeg trenutka pokušavao da spreči poništenje suđenja i izdejstvuje presudu, ali nije uspeo. O daljim koracima trebalo bi da se odlučuje na ročištu zakazanom za kraj meseca.

Porota bez odluke

"U ovom trenutku proglašavam da porota ne može da donese odluku i poništavam suđenje", rekao je u petak sudija Saliven.

Porotnike je raspustio nakon višednevnih svedočenja i gotovo nedelju dana većanja. Porota je za to vreme tri puta obavestila sud da ne može da postigne saglasnost.

Ovakav ishod ne znači ni da je tužilaštvo dokazalo krivicu, niti da je optužena oslobođena. Novo ročište zakazano je za 29. septembar, a na njemu bi tužilaštvo trebalo da predstavi svoje dalje korake.

U međuvremenu, 36-godišnja bivša medicinska sestra ostaje u pritvoru pod istim optužbama za ubistvo. I dalje će biti smeštena u psihijatrijskoj ustanovi u kojoj se trenutno nalazi.

Tužioci mogu da izaberu jednu od nekoliko opcija, među kojima su pokretanje novog suđenja ili sklapanje sporazuma sa Klensi zbog ubistva njene dece, petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana, u porodičnom domu u Masačusetsu.

Nakon što je usmrtila decu, Klensi je sebi nanela povrede nožem i skočila kroz prozor sa prvog sprata, nakon čega je ostala nepokretna.

Ona ne osporava da je 2023. godine ubila decu, ali se pred sudom izjasnila da nije kriva po tri tačke optužnice za ubistvo. Njeni advokati tvrde da je patila od postporođajne psihoze i da zbog toga ne može biti krivično odgovorna.

Dramatični pokušaji odbrane

Tokom većanja porote došlo je do dramatičnih obrta. Advokat odbrane Kevin Redington u petak je zatražio izuzeće jednog porotnika. Zahtev je usledio nakon što je porota dan ranije u dopisu sudu navela da taj član ne poštuje uputstva o "osnovanoj sumnji".

Prema američkom zakonu, da bi nekoga osudila, porota mora jednoglasno i "van svake osnovane sumnje" da zaključi da je kriv. To je najviši pravni standard u SAD, prema kojem teret dokazivanja krivice leži na državi, a ne na optuženom koji bi morao da dokazuje svoju nevinost.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Sudija Saliven odbio je zahtev i vratio porotu na dalje većanje. Otprilike sat vremena kasnije, porotnici su se vratili sa istom porukom, da ne mogu da donesu odluku.

Sudija je potom rekao da nema drugog izbora nego da poništi suđenje. Redington je odmah zatražio pauzu kako bi podneo hitnu žalbu Vrhovnom sudu Masačusetsa.

U žalbi je tražio da najviši sud te savezne države naredi sudiji da primora porotu da nastavi većanje i da ispita porotnike o članu za kojeg se tvrdi da blokira odluku.

Vrhovni sud odbio je taj zahtev, čime je otvoren put za zvanično poništenje suđenja.

Reakcije i najava daljih koraka

Dok je sudija saopštavao odluku, Klensi je delovala potišteno, a u sudnici je vladala tišina. Ostala je bezizražajna, dok je njen advokat bio vidno uznemiren.

On je nastavio da se protivi odluci i insistirao na tvrdnji da je sudija imao ovlašćenje da smeni spornog porotnika.

"Nažalost, taj porotnik ne blokira odluku u dobroj veri", izjavio je Redington.

Najavio je i novi podnesak kojim će tražiti preispitivanje odluke o poništenju suđenja, a o tome bi moglo da se raspravlja na sledećem ročištu.

Suđenje je poništeno nakon šest nedelja postupka i više od 40 sati većanja raspoređenih tokom sedam dana.

"Danas nećemo donositi nikakve odluke", izjavio je u petak okružni tužilac Timoti Kruz o daljim koracima tužilaštva.

Najavio je da će se sastati sa ostatkom pravnog tima i odlučiti da li će pokrenuti novo suđenje.

"Činjenica je da je Lindzi Klensi ubila svoje troje dece. Dokazi nam govore da je kontrolisala svoje postupke kada je počinila ta ubistva", rekao je Kruz.

Ispred zgrade suda Redington je izjavio da veruje da bi 11 od 12 porotnika glasalo u korist Klensi da nije bilo jednog člana koji se tome protivio.

Uprkos tome, ostaje nepoznato kakav je bio stav pojedinačnih porotnika i kako su tekli razgovori iza zatvorenih vrata.

Slučaj koji je podelio Ameriku

Slučaj je nedeljama bio u centru pažnje u SAD i pokrenuo je javnu raspravu o postporođajnoj psihozi. Mnogi su pratili prenose uživo tokom svedočenja članova porodice i stručnjaka. Svakog dana ispred suda okupljalo se više od 200 novinara, kao i brojne grupe podrške.

Zbog ogromnog interesovanja javnosti slučaj je komentarisao i Donald Tramp, koji ga je nazvao "užasnom tragedijom".

"Uradila je užasnu, užasnu stvar. Ne može gore od toga", rekao je u Beloj kući.