TRAMP POČEO DA ISPUNJAVA DATO OBEĆANJE: "BIĆE RAZNETO U PARAMPARČAD" Ameri napali? Odjeknule eksplozije u blizini KLJUČNOG strateškog ostrva!
- Eksplozije su se čule u blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu, gde se nalazi ključni naftni terminal.
- Uzrok za sada nije poznat, a iranske vlasti nisu objavile zvanično saopštenje.
- Nournews prenosi nepotvrđene navode da je iranski tanker možda bio meta rakete američkih snaga.
Eksplozije su se u subotu čule u blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu, na kojem se nalazi ključni naftni terminal, ali njihov uzrok za sada nije poznat, objavila je poluzvanična iranska novinska agencija Fars.
Državna agencija Nournews navela je da postoje nepotvrđeni izveštaji lokalnih izvora prema kojima je iranski tanker u blizini Harga navodno bio meta rakete koju su ispalile američke snage.
Dopisnik Farsa sa ostrva Harg rekao je da su se iz pravca Persijskog zaliva čuli zvuci eksplozija, ali da nije bilo znakova dima. Iranske vlasti za sada nisu objavile zvanično saopštenje o tim navodima.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" snimak generisan veštačkom inteligencijom na kome se vidi kako američke snage napadaju Harg, uz komentar da je ostrvo "razneto u paramparčad".