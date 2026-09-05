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Eksplozije su se u subotu čule u blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu, na kojem se nalazi ključni naftni terminal, ali njihov uzrok za sada nije poznat, objavila je poluzvanična iranska novinska agencija Fars.

Državna agencija Nournews navela je da postoje nepotvrđeni izveštaji lokalnih izvora prema kojima je iranski tanker u blizini Harga navodno bio meta rakete koju su ispalile američke snage.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.  Foto: Google Earth

Dopisnik Farsa sa ostrva Harg rekao je da su se iz pravca Persijskog zaliva čuli zvuci eksplozija, ali da nije bilo znakova dima. Iranske vlasti za sada nisu objavile zvanično saopštenje o tim navodima.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" snimak generisan veštačkom inteligencijom na kome se vidi kako američke snage napadaju Harg, uz komentar da je ostrvo "razneto u paramparčad".

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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