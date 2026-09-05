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Epidemije će se nastaviti. Za neke od njih nikada ni ne čujemo, jer se veoma brzo stave pod kontrolu.

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Više od hiljadu lokalno stečenih infekcija virusom Zapadnog Nila zabeleženo je širom Evrope od početka ovogodišnje sezone prenosa, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Do 3. septembra zabeleženo je ukupno 1.086 slučajeva u 15 zemalja, saopštila je agencija u svom najnovijem nedeljnom izveštaju objavljenom u petak.

Broj slučajeva naglo je porastao poslednjih nedelja. Početkom avgusta bilo je prijavljeno nešto više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.

Italija je zabeležila najveći broj slučajeva, njih 516, a slede Grčka sa 284 i Španija sa 88.

Virus zabeležen u 144 područja širom Evrope

Ukupno su pogođena 144 područja širom Evrope, uključujući 62 u Italiji, iako je ECDC upozorio da ovi podaci ne pružaju potpunu sliku.

Virus Zapadnog Nila uglavnom prenose komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da prenesu virus i na ljude.

Teška bolest razvija se kod malog broja zaraženih

Prema nemačkom Institutu Robert Koh (RKI), oko 20 odsto zaraženih osoba razvije bolest nalik gripu, dok se samo približno jedna od 100 osoba ozbiljno razboli.