NOVA KATASTROFA POGODILA KINU! Klizište zatrpalo kuće, ima mrtvih i nestalih, ljudi u blatu! Horor podseća na onaj u Nepalu, tajfun odneo sve pred sobom! (FOTO)
- Jedna osoba je poginula, a 11 se vodi kao nestalo nakon klizišta u gradu Gaoping u kineskoj provinciji Đangsi, koje je izazvao tajfun Saudel.
- Klizište je oštetilo 12 kuća, a spasilačke ekipe tragaju za nestalima dok traju teški vremenski uslovi.
- Tajfun je doneo obilne kiše i poplave u Fuđijen i Guangdong, pa su vlasti zatvorile škole, atrakcije i 24 trajektne linije.
Jedna osoba je poginula, a 11 se vodi kao nestalo nakon što je klizište pogodilo grad Gaoping u kineskoj provinciji Đangsi, dok se region istovremeno suočava sa teškim vremenskim uslovima koje je doneo tajfun Saudel.
Klizište je pogodilo Gaoping, u okrugu Suičuan, oko 4 sata ujutru po lokalnom vremenu u subotu, odnosno oko 20 časova u petak po Griniču, nakon obilnih padavina. Prema saopštenju lokalnih vlasti, u klizištu je oštećeno 12 kuća.
Nakon nesreće pokrenuta je velika spasilačka operacija, a ekipe za vanredne situacije tragaju za osobama koje se vode kao nestale. Za sada nema dodatnih informacija o njihovom stanju.
Tajfun Saudel doneo obilne kiše i poplave
Poplave izazvane tajfunom Saudel pogodile su u petak domove i područja u kojima se uzgaja čaj u provincijama Fuđijen i Guangdong. Vatrogasci su u gradu Fudingu kroz vodu do struka spasavali starije stanovnike, dok je u selu Đinsi bujica srušila trospratnu kuću.
Vlasti su zbog opasnosti od novih poplava i klizišta zatvorile škole i turističke atrakcije, dok su 24 trajektne linije privremeno obustavljene.
Najnovija nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon katastrofalnih bujičnih poplava i klizišta koja su 26. avgusta pogodila delove Nepala i Tibeta.
Više od 1.300 mrtvih u katastrofi u Nepalu
Policija Nepala saopštila je u subotu da je broj poginulih u katastrofalnim poplavama porastao na 1.344, dok se spasilačke i humanitarne operacije nastavljaju.
Policija je najnoviji bilans objavila na društvenoj mreži Iks, dok se vlasti suočavaju i sa posledicama katastrofe, uključujući zabrinutost zbog zagađenja vode za piće i mogućeg širenja zaraznih bolesti na pogođenim područjima.
U susednom Tibetu, broj poginulih u poplavama i klizištu koje je pogodilo granični prelaz između Kine i Nepala porastao je na 31, objavila je u petak državna novinska agencija Sinhua.
Sinhua je navela da se na tibetanskoj strani i dalje 531 osoba vodi kao nestala.
(Kurir.rs/Times of India/Mirror/Preneo: V.M.)