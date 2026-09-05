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Jedna osoba je poginula, a 11 se vodi kao nestalo nakon što je klizište pogodilo grad Gaoping u kineskoj provinciji Đangsi, dok se region istovremeno suočava sa teškim vremenskim uslovima koje je doneo tajfun Saudel.

Klizište je pogodilo Gaoping, u okrugu Suičuan, oko 4 sata ujutru po lokalnom vremenu u subotu, odnosno oko 20 časova u petak po Griniču, nakon obilnih padavina. Prema saopštenju lokalnih vlasti, u klizištu je oštećeno 12 kuća.

Nakon nesreće pokrenuta je velika spasilačka operacija, a ekipe za vanredne situacije tragaju za osobama koje se vode kao nestale. Za sada nema dodatnih informacija o njihovom stanju.

1/10 Vidi galeriju Poplave i klizišta u Kini posle tajfuna Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Tajfun Saudel doneo obilne kiše i poplave

Poplave izazvane tajfunom Saudel pogodile su u petak domove i područja u kojima se uzgaja čaj u provincijama Fuđijen i Guangdong. Vatrogasci su u gradu Fudingu kroz vodu do struka spasavali starije stanovnike, dok je u selu Đinsi bujica srušila trospratnu kuću.

Vlasti su zbog opasnosti od novih poplava i klizišta zatvorile škole i turističke atrakcije, dok su 24 trajektne linije privremeno obustavljene.

Najnovija nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon katastrofalnih bujičnih poplava i klizišta koja su 26. avgusta pogodila delove Nepala i Tibeta.

Više od 1.300 mrtvih u katastrofi u Nepalu

Policija Nepala saopštila je u subotu da je broj poginulih u katastrofalnim poplavama porastao na 1.344, dok se spasilačke i humanitarne operacije nastavljaju.

Policija je najnoviji bilans objavila na društvenoj mreži Iks, dok se vlasti suočavaju i sa posledicama katastrofe, uključujući zabrinutost zbog zagađenja vode za piće i mogućeg širenja zaraznih bolesti na pogođenim područjima.

U susednom Tibetu, broj poginulih u poplavama i klizištu koje je pogodilo granični prelaz između Kine i Nepala porastao je na 31, objavila je u petak državna novinska agencija Sinhua.