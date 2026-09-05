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Rusija nije spremna da garantuje bezbednost američke delegacije koja ovog vikenda treba da poseti Kijev, saopštio je Institut za proučavanje rata (ISW) u analizi objavljenoj 4. septembra.

ISW navodi da takav stav pokazuje da Moskva nije spremna da prizna Sjedinjene Američke Države kao posrednika u mirovnim pregovorima i da pokušava da primora Vašington da pregovara isključivo sa Rusijom.

Ruski predsednik Vladimir Putin do sada nije pokazao da će Rusija obustaviti napade na Ukrajinu tokom posete specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i bivšeg visokog predsedničkog savetnika Džareda Kušnera 6. septembra.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

"Putinova očigledna nespremnost da garantuje bezbednost američke delegacije u Ukrajini ukazuje na nespremnost Kremlja da prizna Sjedinjene Države kao posrednika u mirovnim pregovorima i naglašava napore Rusije da primora SAD da pregovaraju isključivo sa Rusijom", naveo je ISW.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je 4. septembra da će Vitkof i Kušner posetiti Ukrajinu 6. septembra, nakon posete Rusiji 5. septembra.

Ukrajina je za taj period obustavila napade dugog dometa na Rusiju kako bi omogućila "normalno funkcionisanje ruskog vazdušnog prostora", rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Izvori bliski administraciji predsednika Donalda Trampa naveli su da su Vitkof i Kušner izrazili zabrinutost za svoju bezbednost tokom putovanja u Ukrajinu.

Ukrajinska pravda objavila je tokom noći 5. septembra da su ukrajinske odbrambene snage dobile naređenje da se privremeno uzdrže od otvaranja vatre duž linije fronta od ponoći 5. septembra do 23.59 časova 8. septembra.

Prema tim navodima, reč je o ukrajinskoj inicijativi i sa Rusijom još nije postignut dogovor. Izvori Suspilnea, međutim, demantovali su izveštaje da je duž fronta uveden prekid vatre.

RBC-Ukrajina objavila je da Kijev čeka odgovor Rusije na predlog o privremenoj obustavi vazdušnih napada. Očekuje se da će američka strana o tom predlogu odvojeno razgovarati sa Moskvom.