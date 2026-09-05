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Zmija je izašla iz pregrade za ručni prtljag na letu od Lampeduze do Palerma, baš u trenutku kada je avion započinjao spuštanje. Prema rečima stručnjaka za zaštićene vrste, reč je o prilično retkom reptilu.

Pojava zmije izazvala je paniku među putnicima, a čim je informacija stigla do kapetana, on je obavestio policijske službe na aerodromu "Falkone e Borselino".

Zmiju uhvatili u avionu

Čim je avion sleteo, u letelicu su ušli karabinjeri sa aerodroma u Palermu, zajedno sa pripadnicima odeljenja CITES iz Punta Raizija. Oni su uhvatili zmiju i bezbedno je uklonili iz aviona.

Prema prvim nalazima, reč je o kapuljastoj zmiji (Macroprotodon cucullatus), maloj zmiji aktivnoj uglavnom u sumrak, karakterističnoj za faunu Lampeduze.

Lampeduze je jedino mesto u Evropi na kojem je dokumentovana populacija ove vrste. Zmija može da bude veoma borbena kada pokušavaju da je uhvate, ali je njen otrov praktično bezopasan za ljude.

Istraga kako je zmija dospela u avion

Karabinjeri sada pokušavaju da utvrde kako je zmija dospela u avion, kao i ko ju je uzeo iz prirode i transportovao.

Zmija je u međuvremenu predata herpetologu sa Univerziteta u Palermu, koji će proveriti njeno zdravstveno stanje.