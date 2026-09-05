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Kako je "Hojte" ranije izvestio, 11. avgusta je u jednom dvorištu u bečkom okrugu Finfhaus pronađen teško povređen muškarac. Svedoci su ga zatekli sa teškim povredama, a odmah su započeti pokušaji reanimacije.

Uprkos reanimaciji i hitnoj medicinskoj pomoći koju je pružila bečka služba hitne pomoći, muškarcu nije bilo spasa.

Sukob povezan sa narkoticima

Bečka kriminalistička policija, odeljenje za krivična dela protiv života i tela, od tada je sprovodila opsežnu istragu kako bi rasvetlila slučaj i pronašla osumnjičenog.

Već tokom prvih istražnih radnji utvrđeno je da je na području Gaudencdorfer Girtela došlo do sukoba više osoba.

Pretpostavlja se da su u pozadini bile razmirice povezane sa narkoticima. Tokom sukoba više osoba međusobno je zadobilo telesne povrede.

Daljom intenzivnom istragom bečka kriminalistička policija identifikovala je 25-godišnjeg državljanina Sirije kao neposredno osumnjičenog za ubistvo.

Osumnjičeni nema prebivalište u Austriji

Dvadesetpetogodišnjak nema prebivalište u Austriji. Nakon što su izdati nalog za hapšenje i Evropski nalog za hapšenje, osumnjičeni je u petak oko 16.45 časova uhapšen u području Račkigase, u 12. bečkom okrugu.

Policija navodi da je brzom hapšenju osumnjičenog posebno doprinela profesionalna saradnja uključenih policijskih službi.