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Muškarac je uhapšen zbog navodnog nedoličnog ponašanja na letu kompanije Amerikan erlajns, zbog čega je avion u četvrtak uveče morao da bude preusmeren na Baltimor, saopštili su aviokompanija i istražitelji.

Artur Lundin (67) iz Arizone vezan je lepljivom trakom za sedište, dok su mu ruke vezane plastičnim vezicama, saopštila je policija Uprave za transport Merilenda, koja ga je uhapsila nakon što je avion sleteo.

Incident se dogodio na letu Amerikan erlajnsa AA 618, koji je poleteo iz Dalasa i bio na putu za Njuark, saopštili su FBI i aviokompanija.

Huan Mehija, putnik na tom letu i bivši pripadnik policije, rekao je za ABC da je počeo da čuje galamu kada je avion prešao otprilike tri četvrtine puta.

"Muškarac koji je sedeo dva reda iza nas počeo je da se ponaša agresivno, da upućuje pogrdne komentare osoblju Amerikan erlajnsa i drugim putnicima, da koristi rasističke uvrede i vulgaran jezik, kao i da veoma uvredljivo govori ženama" koje su sedele u redu iza njega, rekao je Mehija.

Putnici ga savladali i vezali za sedište

Mehija i njegov prijatelj Ričard Olenik, koji su takođe bili u avionu, rekli su za ABC da su pratili situaciju i odlučili da intervenišu nakon što je Lundin, kako tvrde, postao fizički nasilan.

"Huan je odmah znao da mora nešto da preduzme. Ustao je, seo na sedište pored putnika i počeo da ga obuzdava kako bi situaciju držao pod kontrolom", rekao je Olenik za ABC.

Vlasti nisu saopštile detalje incidenta koji se dogodio tokom leta, ali je avion oko 22.15 časova preusmeren na Međunarodni aerodrom Baltimor-Vašington (BWI), saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), koja takođe istražuje slučaj.

Dvojica putnika navela su da su ostala pored Lundina sve dok pripadnici policije nisu ušli u avion i priveli ga nakon sletanja u Baltimor.

"Nismo želeli da povredimo tog čoveka. Želeli smo da ga obuzdamo i držimo pod kontrolom kako situacija ne bi dodatno eskalirala", rekao je Mehija.

FBI pokrenuo istragu

Lundin je izveden iz aviona, nakon čega je let nastavljen ka Njuarku, saopštio je Amerikan erlajns.

Protiv Lundina su podnete optužbe za narušavanje javnog reda i mira i napad drugog stepena "zbog incidenata koji su se dogodili u avionu na aerodromu BWI", saopštila je policija Uprave za transport Merilenda.

Incident koji se dogodio dok je avion bio u vazduhu istražuje FBI.

"Lundina su pregledali bolničari zbog otvorene rane na ruci koju su policajci primetili prilikom privođenja", navela je policija u saopštenju.

"Bezbednost naših putnika i članova posade naš je najveći prioritet i ne tolerišemo nasilje", saopštio je Amerikan erlajns.