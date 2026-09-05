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Još jedan radnik čudom je izvučen živ iz tunela u Nepalu više od nedelju dana nakon što su katastrofalne poplave opustošile zemlju.

Muškarac je bio zarobljen pod zemljom više od deset dana pre nego što su ga spasilačke ekipe pronašle.

Potresne fotografije prikazuju muškarca prekrivenog blatom kako pije vodu iz flaše nakon što je više od deset dana proveo zarobljen u tunelu dubokom oko 225 metara.

1/5 Vidi galeriju Radnik je izvučen živ iz tunela u Nepalu nakon više od deset dana. Spasioci su koristili užad i kontrolisane eksplozije da bi stigli do njega. Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA, Nepal Army

Njegovo spasavanje usledilo je nakon što su u petak iz hidroelektrane spasena još dvojica nepalskih radnika, čime je ukupan broj muškaraca izvučenih sa lokacije u Trišuliju porastao na tri.

Spasilačka ekipa spustila se užadima kroz otvor koji je prethodno izbušen, a korišćene su i kontrolisane eksplozije kako bi se probili do muškaraca, koji su se nalazili oko 180 metara unutar tunela.

Jedna žena takođe je spasena iz kuće u Nuvakotu, području pogođenom poplavama.