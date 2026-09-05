Slušaj vest

Još jedan radnik čudom je izvučen živ iz tunela u Nepalu više od nedelju dana nakon što su katastrofalne poplave opustošile zemlju.

Muškarac je bio zarobljen pod zemljom više od deset dana pre nego što su ga spasilačke ekipe pronašle.

Potresne fotografije prikazuju muškarca prekrivenog blatom kako pije vodu iz flaše nakon što je više od deset dana proveo zarobljen u tunelu dubokom oko 225 metara.

Radnik je izvučen živ iz tunela u Nepalu nakon više od deset dana. Spasioci su koristili užad i kontrolisane eksplozije da bi stigli do njega. Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA, Nepal Army

Njegovo spasavanje usledilo je nakon što su u petak iz hidroelektrane spasena još dvojica nepalskih radnika, čime je ukupan broj muškaraca izvučenih sa lokacije u Trišuliju porastao na tri.

Spasilačka ekipa spustila se užadima kroz otvor koji je prethodno izbušen, a korišćene su i kontrolisane eksplozije kako bi se probili do muškaraca, koji su se nalazili oko 180 metara unutar tunela.

Jedna žena takođe je spasena iz kuće u Nuvakotu, području pogođenom poplavama.

Prema navodima vlasti, oko 900 radnika vodi se kao nestalo na 12 projekata hidroelektrana širom Nepala, dok se veruje da je oko 500 njih zarobljeno u različitim tunelima.

(Kurir.rs/TheSun)

Ne propustitePlanetaČUDO U NEPALU, MISLILI SU DA JE MRTVA Devojčica (6) provela TRI DANA pod ruševinama! Spasioci je čuli, pa kopali RUKAMA da je izvuku (VIDEO)
Nepal 2.jpg
PlanetaDIREKTOR SPASIO 900 DECE OD SIGURNE SMRTI! Voda nosila sve pred sobom, a on doneo odluku života: "Da sam čekao još 10 minuta, niko ne bi preživeo!"
Nepal 2.jpg
Planeta"MNOGA TELA VIŠE NE MOŽEMO DA IDENTIFIKUJEMO" Raste broj mrtvih u Nepalu, traga se za 3.000 ljudi! Upućen apel za pomoć! Stižu stravični snimci (FOTO/VIDEO)
Nepal 1.jpg
PlanetaUŽASNE POSLEDICE POPLAVA U NEPALU: Broj žrtava povećan na 579, nestalo 1.924 osoba
Nepal 3.jpg