IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela nove snažne udare na Ukrajinu, oštećeno više zgrada! (FOTO)
- U ruskim napadima na industrijski objekat u Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su četiri osobe, a pet je ranjeno, saopštio je lokalni zvaničnik.
- U odvojenom udaru na Nikopoljski okrug ranjen je jedan muškarac, a oštećeno je više zgrada.
- Napadi su usledili dok Moskva i Kijev čekaju dolazak američkih izaslanika u okviru novih mirovnih napora.
U napadima na industrijski objekat u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, na jugu zemlje, poginule su četiri osobe, a pet je ranjeno, izjavio je načelnik lokalne vojne uprave Oleksandr Ganža.
U odvojenom napadu na Nikopoljski okrug u istoj oblasti ranjen je jedan muškarac i oštećeno je više zgrada.
Do napada dolazi uprkos jučerašnjoj poruci ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u kojoj je naveo da će Ukrajinaobustaviti vazdušne napade tokom posete američkih izaslanika i pozvao Moskvu da učini isto.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da šalje svoje izaslanike Džareda Kušnera i Stiva Vitkofau Moskvu i Kijev sa predlogom da se okonča rat.
Sukob Rusije i Ukrajine se intenzivirao dok se trupe suočavaju sa teškoćama u napredovanju duž 1.250 kilometara linije fronta.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)