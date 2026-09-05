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U napadima na industrijski objekat u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, na jugu zemlje, poginule su četiri osobe, a pet je ranjeno, izjavio je načelnik lokalne vojne uprave Oleksandr Ganža.

U odvojenom napadu na Nikopoljski okrug u istoj oblasti ranjen je jedan muškarac i oštećeno je više zgrada.

Do napada dolazi uprkos jučerašnjoj poruci ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u kojoj je naveo da će Ukrajinaobustaviti vazdušne napade tokom posete američkih izaslanika i pozvao Moskvu da učini isto.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da šalje svoje izaslanike Džareda Kušnera i Stiva Vitkofau Moskvu i Kijev sa predlogom da se okonča rat.

Sukob Rusije i Ukrajine se intenzivirao dok se trupe suočavaju sa teškoćama u napredovanju duž 1.250 kilometara linije fronta. 

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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