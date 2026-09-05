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Član Kongresa iz vladajuće meksičke stranke Morena, Zenjasen Eskobar, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom u istočnoj saveznoj državi Verakruz u petak, manje od godinu dana uoči lokalnih i saveznih izbora.

Eskobar, poslanik koji je predstavljao priobalnu državu Verakruz, u kojoj se nalaze veliki naftni kompleksi, pronađen je mrtav u svom automobilu sa najmanje jednom prostrelnom ranom.

"Istraga je u toku", rekla je novinarima državna tužiteljka Lisbet Himenez, ne iznoseći dodatne detalje.

Generalni sekretar Verakruza Rikardo Aued rekao je da na vozilu poslanika nisu bili vidljivi tragovi nasilja.

Donji dom meksičkog Kongresa izrazio je saučešće Eskobarovoj porodici i prijateljima i pozvao nadležne pravosudne organe da sprovedu "temeljnu istragu činjenica".

Meksiko se priprema za izbore

Eskobarova smrt dogodila se dok se Meksiko priprema za izbore 6. juna sledeće godine, na kojima će se birati gradonačelnici, poslanici u državnim parlamentima, članovi gradskih veća i guverneri.

Prethodne izbore u različitim delovima zemlje obeležili su slučajevi nasilja povezani sa organizovanim kriminalnim grupama koje su pokušavale da pridobiju političare i učvrste kontrolu nad određenim teritorijama.

Prema podacima organizacije za ljudska prava Data Civica, samo tokom jula zabeleženo je najmanje 30 slučajeva "političko-kriminalnog nasilja" u 11 meksičkih saveznih država, od kojih je 14 bilo ubistava.

Najviše slučajeva registrovano je u Zakatekasu, njih 10, dok su Mičoakan i Kintana Ro imali po četiri. U Oahaki su zabeležena tri slučaja, a u Donjoj Kaliforniji i Verakruzu po dva.