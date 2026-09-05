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Izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, stigli su u Moskvu na razgovore čiji je cilj rešavanje sukoba u Ukrajini, objavili su u subotu ruski mediji.

Na aerodromu Vnukovo dočekao ih je investicioni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, koji je prethodno vodio nekoliko rundi razgovora sa Vitkofom i Kušnerom u Rusiji i SAD.

RT je objavio snimke kolone vozila u kojoj su bili Trampovi izaslanici i Dmitrijev, a koja je napustila aerodrom i uputila se ka Kremlju.

Tramp je u petak rekao da će Vitkof i Kušner otputovati u Moskvu, a potom se uputiti u Kijev,"noseći sa sobom predlog za okončanje rata".

1/3 Vidi galeriju Trampovi izaslanici Kušner i Vitkof stigli u Moskvu Foto: Pavel Seleznev / Zuma Press / Profimedia

Američki predsednik nije izneo detalje predloga niti je otkrio o čemu će dvojica izaslanika razgovarati sa Rusima i Ukrajincima. Vitkof i Kušner vode nekoliko važnih pregovora u ime američkog predsednika. Njihove povezane posete Moskvi i Kijevu očekuju se već mesecima.

Tramp od povratka na funkciju prošle godine pokušava da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.

Međutim, ono što je izgledalo kao put ka proboju nakon njegovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci pre više od godinu dana završilo se bez rezultata, nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbio kompromis o nekoliko ključnih pitanja.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Mogućnost da Vitkof i Kušner tokom vikenda otputuju u Kijev i Moskvu objavili su ranije i "Kijev independent" i "Axios", pozivajući se na sopstvene izvore.

Putin je u četvrtak rekao da ceni napore SAD i nazvao Kušnera i Vitkofa, koji su učestvovali u trilateralnim razgovorima SAD, Rusije i Ukrajine, iskrenim sagovornicima.

- Gospodin Kušner i Vitkof su ovde uvek dobrodošli gosti i sa zadovoljstvom sarađujemo sa njima.

1/6 Vidi galeriju Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Zelenski je poslednjih nedelja u više navrata javno govorio o mogućoj poseti ovog dvojca Kijevu, a najnoviju procenu izneo je u četvrtak uveče.

I Kušner i Vitkof su tokom aktuelnog Trampovog mandata već posetili Moskvu, ali još nisu putovali u Kijev. Zelenski je u javnim istupima tvrdio da je takva razlika nepravedna prema Ukrajini.

Ukrajinska vlada ranije nije uspela da obezbedi dodatne zalihe presretačkih raketa za sisteme "Patriot" iz SAD, jer su zalihe tog veoma traženog naoružanja, prema navodima, iscrpljene zbog američkog rata protiv Irana.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Zelenski je rekao da je Kijevu potrebno 300 projektila kako bi tokom zime zaustavio ruske raketne napade.

U junu je Zelenski naredio kampanju masovnih napada dronovima na ruske transportne brodove, rafinerije i skladišta maloprodajnih kompanija.

Politički analitičari ocenili su da je cilj bio da se Tramp uveri da ukrajinske snage mogu da ostvare vojnu pobedu i da im zbog toga treba obezbediti dodatne zalihe naoružanja.