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Ruske snage namerno su tokom noći izvele napade na aerodrome u Kijevu i Borispolju.

"Prošle noći Rusi su pogodili civilno preduzeće u Kamjanskom, u Dnjepropetrovskoj oblasti, pri čemu su poginule četiri osobe, a još pet je povređeno. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima", rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Stambene zgrade oštećene su u nekoliko oblasti, uključujući Herson, Borispolj i Harkovsku oblast. U Sumiju i Nikolajevu ruske snage su dronovima gađale tržne centre.

Zelenski: Napadi na aerodrome odgovor na američku diplomatiju

"Tokom noći izvedeni su i demonstrativni ruski napadi na naše aerodrome, u Kijevu i Borispolju. Namerni, prvi put posle dužeg vremena. Jasno je da su ovi ruski napadi na aerodrome reakcija na razgovore i pripreme za mogućnost da američka strana doputuje u Ukrajinu avionom i sleti na aerodrom u Kijevu ili na aerodrom u Borispolju. Rusko-iranski 'šahidi' kao odgovor na američku diplomatiju", rekao je Zelenski.

On je dodao da je Ukrajina "primila k znanju" ovaj potez Rusije i najavio promenu ukrajinskih operacija.

"Primili smo k znanju ovaj ruski potez i sledeće nedelje ćemo u skladu sa tim prilagoditi naše operacije kada je reč o ruskom vazdušnom prostoru, koji je postao opasan zbog naših dronova i raketa na nebu. Naravno, sa naše strane nema i neće biti nikakvih pretnji diplomatiji", rekao je Zelenski.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 8. avgust 2026. godine Foto: X printscreen

Ukrajina je zainteresovana za približavanje mira, rekao je Zelenski i dodao da će Rusija odgovarati za svoje postupke.

Ukrajina upozorila na opasnost u ruskom vazdušnom prostoru

Zelenski je 1. septembra upozorio aviokompanije da ruski vazdušni prostor postaje opasan. Prema njegovim rečima, Ukrajina ne predstavlja pretnju civilnom vazduhoplovstvu, odnosno bilo kom civilnom avionu.

Međutim, kako je naveo, dronovi će biti prisutni na nebu iznad Rusije i to mora da se uzme u obzir.