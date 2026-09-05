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Oko 80 ljudi poginulo je nakon što se brod sa migrantima našao u nevolji kod obale Gran Kanarije, saopštila je španska Služba za spasavanje na moru.

Prema ranijim informacijama, na brodu je bilo 128 ljudi kada su spasilačke službe u sredu primile poziv za pomoć.

Spasioci su do broda, koji je 27 dana ranije isplovio iz Gambije, stigli oko ponoći, nakon čega su preživele prevezli na obalu.

Helena Maleno, osnivačica nevladine organizacije Voking Borders, objavila je na društvenim mrežama da su preživeli naveli da su među stradalima tri žene i jedna beba.

Španska Služba za spasavanje na moru saopštila je Rojtersu da je na brodu pronađeno pet tela kada su spasioci stigli do njega.

"Juče posle podne locirali smo brod sa migrantima koji je 7. avgusta isplovio iz Gambije i koji se nalazio u velikim teškoćama kod južne obale Gran Kanarije", navodi se u saopštenju Službe za spasavanje na moru dostavljenom Skaj njuzu.

"Odmah smo poslali pomoć, a spasioci su do broda stigli oko ponoći. U zoru smo potvrdili da je poginulo približno 80 ljudi, od ukupno 128 putnika. Preživeli su prevezeni do pristaništa u Ar gineginu, gde se o njima brinu lokalne vlasti", navodi se u saopštenju.

Među stradalima žene i beba

Tela mnogih stradalih nisu mogla da budu pronađena zbog loših vremenskih uslova, saopštila je Služba za spasavanje na moru.

Fernando Klaviho, predsednik regionalne vlade Kanarskih ostrva, rekao je da tragedija ponovo ukazuje na potrebu za državnom politikom prema migracijama, posebno nakon smrtonosnog priliva migranata u špansku severnoafričku enklavu Seutu u julu.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

"Nedopustivo je da ljudi i dalje gube živote. Kanarska ostrva ne mogu da se naviknu niti da prihvate kao normalno da Atlantik i dalje bude smrtonosna zamka", napisao je Klaviho na društvenoj mreži X.

Španska vlada zauzela je drugačiji pristup migracijama u odnosu na pojedine druge evropske zemlje, zalažući se za humaniji pristup i registraciju migranata bez dokumenata kako bi im bilo omogućeno da rade i doprinesu brzo rastućoj ekonomiji zemlje.

Takva politika izazvala je kritike zemalja poput Maroka, koji dobija sredstva od Evropske unije kako bi pomogao u smanjenju migracija iz Afrike ka zemljama Unije.

Jedna od najsmrtonosnijih migrantskih ruta na svetu

Atlantska ruta od zapadne Afrike do Kanarskih ostrva jedna je od najsmrtonosnijih migrantskih ruta na svetu.