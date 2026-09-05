PAO VOJNI AVION! STOTINE LJUDI GLEDALE HOROR IZBLIZA! Izbio požar, spasioci jure na mesto teške nesreće
- Vojni F-4 Fantom srušio se u Tanagri tokom demonstracionog leta pred stotinama ljudi, neposredno pre sletanja.
- Posle pada izbio je požar, a spasilačke službe su hitno upućene na mesto nesreće.
- Sudbina pilota za sada nije poznata, a uzrok pada još nije utvrđen.
Lovac F-4 Fantom srušio se u Tanagri u Grčkoj nakon incidenta tokom demonstracionog leta, javljaju grčki mediji.
Prema prvim informacijama, vojni avion koji je učestvovao na aeromitingu srušio se pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.
Letelica je pala neposredno pre sletanja, dok su demonstracioni let posmatrale stotine ljudi.
Sudbina pilota za sada nepoznata
Za sada nema zvaničnih informacija o sudbini pilota koji su se nalazili u avionu, niti je poznato šta je dovelo do pada letelice.
Spasilačke i druge nadležne službe hitno su upućene na mesto nesreće.
## Posle pada izbio požar
Neposredno nakon pada aviona izbio je požar, a ekipe za vanredne situacije intervenišu na mestu nesreće.
Uzrok pada F-4 Fantoma za sada nije poznat, a očekuje se da će nadležne službe saopštiti više informacija nakon prvih rezultata istrage.
(Kurir.rs/Skai/Protothema)