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Lovac F-4 Fantom srušio se u Tanagri u Grčkoj nakon incidenta tokom demonstracionog leta, javljaju grčki mediji.

Prema prvim informacijama, vojni avion koji je učestvovao na aeromitingu srušio se pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Letelica je pala neposredno pre sletanja, dok su demonstracioni let posmatrale stotine ljudi.

Sudbina pilota za sada nepoznata

Za sada nema zvaničnih informacija o sudbini pilota koji su se nalazili u avionu, niti je poznato šta je dovelo do pada letelice.

Spasilačke i druge nadležne službe hitno su upućene na mesto nesreće.

## Posle pada izbio požar

Neposredno nakon pada aviona izbio je požar, a ekipe za vanredne situacije intervenišu na mestu nesreće.

Uzrok pada F-4 Fantoma za sada nije poznat, a očekuje se da će nadležne službe saopštiti više informacija nakon prvih rezultata istrage.

(Kurir.rs/Skai/Protothema)

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