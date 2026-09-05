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Rusijaneće napadati Kijev tri dana, počev od ponoći večeras, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a preneli su ruski mediji 5. septembra, navodi UNN.

- Zaista, takva informacija je stigla sa ukrajinske strane (u vezi sa prekidom vatre). Ruski predsednik i vrhovni komandant Putin naložio je da se od ponoći večeras, tokom tri dana, ne izvode napadi na Kijev. To je povezano sa pripremom i održavanjem sastanaka na kojima će učestvovati Amerikanci u Kijevu - rekao je Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Dan ranije, 4. septembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je vazdušno primirje zbog očekivanih poseta izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, Moskvi 5. septembra i Kijevu 6. septembra.

Međutim, Rusija je tokom noći 5. septembra nastavila napade na Ukrajinu, uključujući i napade balističkim raketama i bespilotnim letelicama kamikazama.

Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Savetnik predsednika Ukrajine za komunikacije Dmitro Litvin rekao je novinarima da je Ukrajina Rusiji prenela predlog za prekid vatre, ali da do stvarnog prekida vatre nije došlo.

U komentarima za medije, Oružane snage Ukrajine, kako je preneo vladin Centar za strateške komunikacije, navele su da prekid vatre ne može biti jednostran niti asimetričan i da se ciljevi odbrambene operacije trenutno u potpunosti sprovode.

(Kurir.rs/UNN/Preneo: V.M.)

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