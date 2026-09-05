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Pristalice Lindzi Klensi masovno uplaćuju novac na stranicu za prikupljanje pomoći nakon što je njeno suđenje za ubistvo završeno bez presude jer porota nije uspela da postigne jednoglasnu odluku posle intenzivne nedelje većanja.

GoFundMe stranica pokrenuta za Klensine roditelje, pod nazivom "The Musgrove family fund", prikupila je više od 1,1 milion dolara i nastavlja da raste, približavajući se cilju od čak tri miliona dolara.

U ažuriranju objavljenom u petak, istog dana kada je sudija proglasio poništenje suđenja, organizatorka akcije Brendi Maligan saopštila je da će finansijski cilj biti povećan.

"Odlučila sam da povećam cilj ove akcije pošto se ceo proces produžio, a samim tim i vreme tokom kojeg će Pola i Majk biti daleko od svog doma, nastavljajući da snose troškove koji dolaze sa tim što su svakog dana uz svoju ćerku", napisala je Maligan.

"Prvobitna svrha ove akcije nije se promenila. Cilj je jednostavno da im se skine jedna briga sa leđa dok nastavljaju da budu uz svoju porodicu. Ako budu morali da ostanu uz nju duže, želim da i podrška traje duže."

Portparol GoFundMe-a potvrdio je za Dejli mejl da je stranica "verifikovana".

U opisu stranice navodi se da su "Majk i Pola imenovani korisnici ove GoFundMe kampanje i da sredstva dobijaju direktno. Ja nemam pristup novcu. Kampanja je pokrenuta uz njihovo znanje i saglasnost, a sa njom je upoznat i Lindzin advokat Kevin Redington".

Međutim, Maligan, 42-godišnja majka troje dece, ranije je za MejL rekla da nije bila u kontaktu sa porodicom Masgrouv i da je akciju "pokrenula a da prethodno nije ni tražila dozvolu".

"Bilo je to više u fazonu: 'O, Bože, samo se nadam da će ovo uspeti'", rekla je ona.

Njujork post je kontaktirao GoFundMe, Klensinog advokata Kevina Redingtona, Brendi Maligan, kao i Polu i Majka Masgrouva, ali nije odmah dobio odgovor.

Suđenje trajalo sedam nedelja

Klensi je prošla kroz sedmonedeljno suđenje nakon što je optužena da je ubila svoje troje dece, Koru (5), Dosona (3) i osmomesečnog Kalana, tako što ih je zadavila trakama za vežbanje.

Nakon ubistava, Majkl (70) i Pola Masgrouv (73) preselili su se oko 240 kilometara od svog doma u Volingfordu, u Konektikatu, kako bi bili bliže ćerki koja je živela u Daksberiju, u Masačusetsu.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

Redington je tvrdio da je Klensi bila u stanju postporođajne psihoze, dodatno pogoršane velikim brojem lekova na recept koje je uzimala, dok je tužilaštvo tvrdilo da je bila uračunljiva i da je ubistva pažljivo isplanirala.

Porota od 12 članova, koju je činilo devet žena i trojica muškaraca, tri puta je obavestila sud da ne može da postigne jednoglasnu odluku.

To je na kraju primoralo sudiju Vilijama Salivena da sedmog dana većanja proglasi suđenje nevažećim.

Donacije i poruke podrške nakon odluke suda

Nakon odluke o poništenju suđenja, na stranicu za prikupljanje pomoći počele su da pristižu pojedinačne i mesečne donacije u iznosima od pet do 300 dolara, zajedno sa brojnim porukama podrške.

"Moje srce je uz Lindzi i njene roditelje. Ne mogu ni da zamislim dubinu bola kroz koji je vaša porodica prošla i koji i dalje nosi", napisala je jedna osoba.