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Grupa maskiranih muškaraca blokirala je u subotu puteve koji vode ka najprometnijoj britanskoj trajektnoj luci, a zvaničnici navode da je najverovatnije reč o protestu protiv imigracije.

Luka Dover saopštila je da je sav saobraćaj ka luci i iz nje "obustavljen zbog incidenta narušavanja javnog reda", dok je policija navela da "razgovara sa demonstrantima".

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se nekoliko desetina muškaraca obučenih u crno, sa prekrivenim licima, kako stoje preko jednog od glavnih puteva u blizini luke.

Na jednom snimku demonstranti se drže pod ruku preko kolovoza i uzvikuju "zaustavite čamce".

Kris Vinson, lokalni odbornik Konzervativne stranke, rekao je da je protest, prema svemu sudeći, "povezan sa ilegalnim migracijama".

"Očigledno veoma zastrašujuće kada vam put vozilom blokiraju muškarci obučeni u crnu paravojnu opremu i sa fantomkama", rekao je on.

Blokada izazvala kilometarske kolone

Nacionalna agencija za puteve saopštila je da je protest blokirao prilaze luci i izazvao kolonu dugu oko 6,4 kilometra u subotu ujutru. Luka Dover je kasnije tokom prepodneva saopštila da je jedan put ka luci ponovo otvoren.

Kompanija P&O Ferries, koja održava linije između Dovera i Kalea u Francuskoj, navela je da će putnicima koji su zbog blokade propustili trajekt biti ponuđen prvi sledeći raspoloživi polazak.

Dover, koji se nalazi oko 110 kilometara jugoistočno od Londona, opslužio je više od devet miliona putnika i dva miliona teretnih vozila tokom 2025. godine, prema podacima sa sajta luke.

Grad je i ranije bio mesto protesta protiv imigracije, posebno zbog migranata koji malim čamcima prelaze Lamanš iz Francuske.

Idioti dolaze da prave haos

Majk Tap, laburistički poslanik koji u parlamentu predstavlja Dover, kritikovao je "idiote koji dolaze u Dover da prave haos".

"Kladim se da, kada biste pitali bilo kog od tih 'demonstranata', ne bi znao da je broj prelazaka malim čamcima smanjen za 40 odsto i da naporno radimo da rešimo ovaj haos", napisao je u subotu na Fejsbuku.