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Otac heroj spasao je život svom sinu nakon što je agresivni pas zario zube u glavu četvorogodišnjaka.

Džejson Guders (36) nasrnuo je na psa i otrgao ga sa svog sina Noe nakon što je čuo dečaka kako vrišti u zajedničkom dvorištu.

Potresne fotografije pokazuju ogromnu ranu koju je pas ostavio na Nojinoj glavi tokom napada, koji se dogodio upravo na dečakov četvrti rođendan.

Vlasnik životinje Šej Rajt optužen je da je držao psa koji je bio van kontrole, ali mu je početkom prošlog meseca izrečena društveno korisna kazna.

Džejson iz Satona u Londonu rekao je za San da je porodica upravo izlazila iz kuće kako bi otišla na rođendanski izlet u zabavni park Česington Vorld Advenčrs kada se dogodio napad.

"Noa je istrčao na zadnja vrata prema našem automobilu, a onda sam čuo lavež i vrisak", rekao je.

"Istrčao sam i video Nou kako leži licem prema zemlji u dvorištu, dok je smeđi mastif bio na njemu. Napao ga je s leđa i on je pao napred."

Foto: Privatna arhiva/Jason Gooders

"Mogao sam da vidim njegove zube u glavi mog sina, dok ga je šapama prikovao za ramena. Mislio sam da je mrtav. To je najgora noćna mora svakog roditelja. Ta slika me i dalje proganja. Svaki put kada zatvorim oči, vidim taj prizor."

Džejson je rekao da je Rajtov crni pas stajao kod Nojinih nogu, gotovo kao da čuva drugog psa.

"Izgledalo je skoro kao da rade zajedno", rekao je.

"Potrčao sam pravo prema psima dok sam jednogodišnju ćerku držao levom rukom poput ragbi lopte, jer nisam imao vremena da je spustim."

"Praktično sam se bacio na smeđeg psa i skinuo ga sa Noe kako sam najbolje mogao. Tada je izašla moja partnerka Šarlot. Zgrabio sam Nou za kragnu majice, praktično ga bacio prema Šarlot i rekao: 'Odmah unutra'."

Noa nije mogao da hoda, pa ga je Šarlot praktično odvukla u kuću, dok je Džejson ustao i pokušao svojim telom da zaštiti partnerku i sina.

"Nisam gledao pse i jedan od njih me je ugrizao za gornji deo noge i zadnjicu i pocepao mi šorts. Zubi su mi probili kožu i mišić."

"Bolelo je, ali adrenalin je radio. Samo sam veoma glasno povikao i tada su pobegli."

Nojina majka i Džejsonova partnerka Šarlot Fordam rekla je za San da njen sin verovatno ne bi preživeo da Džejson nije reagovao.

"Da Džejson nije izašao, mog sina danas ne bi bilo. Veoma sam zahvalna zbog toga. Ne znam šta bih uradila da Džejson nije bio tu. Mislim da ja ne bih uspela da skinem psa sa njega", rekla je.

Foto: Privatna arhiva/Jason Gooders

"Mog sina danas ne bi bilo"

Džejson se nakon napada sa ćerkom vratio u kuću i zaključao vrata.

"Psi su skakali na vrata, gotovo kao da smo im upravo oduzeli večeru", rekao je.

"Tada sam pogledao oko sebe i svuda je bila krv. Tkivo i meso bili su otkinuti sa Nojine glave. Video sam krv svuda po njemu i rekao sam Šarlot da neću čekati hitnu pomoć."

Uzeo je sina, otrčao do automobila, vezao ga za sedište i odmah krenuo prema bolnici.

"Uleteo sam na parking i otrčao pravo na pedijatriju. Nisam čak ni zaključao automobil, ostavio sam ključ unutra."

"Praktično sam razvalio vrata pedijatrije jer su bila zaključana. Osoblje se okrenulo prema meni u šoku. Kada su videli krv svuda po Noi, odmah su prišli."

Noa je najpre zbrinut u bolnici Sent Helijer u Satonu, a zatim je prebačen u bolnicu Sent Džordž, gde je operisan.

Plastični hirurg rekao je porodici da je ugriz prodro sve do Nojine lobanje.

Čitajući svoju izjavu žrtve pred Prekršajnim sudom u Krojdonu, Šarlot (36) rekla je:

"Rečeno mi je da je ugriz bio samo nekoliko centimetara niže, Noa je mogao da pogine."

Posledice napada ostavile su dubok trag na dečaku, koji sada ima pet godina.

"Noa je sada izuzetno anksiozan. Više ne želi da bude sam. Stalno pita za pse", rekla je Šarlot pred sudom.

"Veruje da su psi u zatvoru za pse, ali se plaši da bi mogli da probiju rešetke i ponovo dođu po njega."

"Ne želim da Šej ponovo dobije pse niti da mu ikada više bude dozvoljeno da ih poseduje."

Šarlot i Džejson pohvalili su osoblje bolnice Sent Džordž, koje je pokušalo da oraspoloži njihovog sina tokom boravka u bolnici dajući mu rođendanske poklone.

Par sada poziva druge ljude da doniraju igračke bolnici Sent Džordž.

Vlasniku psa izrečena društveno korisna kazna

Uprkos molbama porodice, tužilaštvo nije zatražilo zabranu kojom bi Rajtu bilo onemogućeno da ubuduće poseduje pse.

Policija mu je nakon incidenta vratila drugog psa koji je bio prisutan tokom napada.

Džejson je ogorčen što Rajtu nije zabranjeno da drži životinje.

"Tužilaštvo nas je izneverilo. Moj sin je zamalo poginuo, a deluje kao da su samo rekli: 'Pa, još je živ, sve je u redu'."

"Znali smo da će se nešto dogoditi sa tim psima. Plašim se da će doći do još jednog napada jer mu je i dalje dozvoljeno da drži pse."

Šarlot je rekla da je i ranije bila zabrinuta zbog tih pasa i da je pre napada čak fotografisala jednog od njih dok je bio bez povoca.

Napad je ostavio posledice i na Nojinog sedmogodišnjeg brata, koji ima noćne more u kojima ga psi jure, a nedavno je baki rekao da mu je "mnogo drago što Noa nije otišao na nebo".

Pred Prekršajnim sudom u Krojdonu rečeno je da je Rajt nakon napada odveo psa po imenu Smeš na eutanaziju.

Njegov branilac Robert Kac rekao je da je Rajt pokazao "empatiju i saosećanje" zbog onoga što se dogodilo i da je preuzeo odgovornost, kao i da je nakon incidenta odvukao pse.

Dodao je da je reč o "nepredvidivom incidentu" koji nije mogao da bude predviđen. Rajt se nakon napada odselio iz tog kraja.

Prekršajni sud u Krojdonu izrekao je Rajtu društveno korisnu kaznu u trajanju od 18 meseci.