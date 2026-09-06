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Američki lekari objavili su novi svetski rekord nakon što je genetski modifikovani svinjski bubreg uspešno funkcionisao u telu pacijenta čak 271 dan, služeći kao "most" do transplantacije ljudskog organa i nudeći nadu milionima ljudi širom sveta.

Tim lekara iz bolnice Mas Dženeral Brigam (Mass General Brigham) objavio je da je uspešno izveo proceduru koja je ušla u istoriju medicine. Modifikovani svinjski bubreg, presađen u telo čoveka, radio je bez problema devet meseci, što je najduži period zabeležen do sada. Ovaj uspeh otvara novo poglavlje u polju ksenotransplantacije – presađivanja organa sa životinja na ljude – i nudi potencijalno rešenje za globalnu krizu nedostatka organa za doniranje.

Pacijent Tim Endruz, kome je presađen bubreg, izjavio je da mu je operacija dala novu volju za životom. Najvažnije od svega, kako kaže, bilo je to što mesecima nije morao da prolazi kroz bolan i iscrpljujuć proces dijalize. Iako je svinjski bubreg na kraju prestao sa radom i morao da bude uklonjen, on je Endruzu kupio dragoceno vreme dok nije pronađen odgovarajući ljudski donor.

Sedam godina čekanja ili eksperiment

Pre nego što se odlučio na eksperimentalnu proceduru, Tim Endruz se suočio sa sumornom prognozom. Lekari su mu saopštili da bi na listi čekanja za ljudski bubreg mogao provesti i do sedam godina.

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S obzirom na to da pacijenti na dijalizi u proseku prežive oko pet godina, vremena nije bilo mnogo. Njegovi bubrezi su otkazivali zbog komplikacija izazvanih dijabetesom tipa 2.

- Imao sam vrlo malo preostalog vremena, a ta spoznaja vas potpuno uništi", rekao je Endruz. U takvoj situaciji, mogućnost transplantacije svinjskog bubrega za njega je predstavljala "veliku nadu" i "svetlo na kraju mračnog tunela".

- Nada je ono što me je izvuklo iz kandži te mašine i dalo mi priliku da ponovo slobodno dišem i živim život iznova - dodao je Endruz.

Šta je ksenotransplantacija

Ksenotransplantacija je proces presađivanja organa, tkiva ili ćelija sa jedne vrste na drugu. Svinje se smatraju idealnim kandidatima za donore organa za ljude, pre svega zbog slične veličine njihovih unutrašnjih organa i dugog iskustva koje čovečanstvo ima u njihovom uzgoju.

Međutim, proces nije nimalo jednostavan. Ne možete jednostavno uzeti bubreg sa bilo koje svinje i presaditi ga čoveku, jer bi ga ljudski imuni sistem odmah prepoznao kao strano telo i uništio u roku od nekoliko minuta.

Da bi se to sprečilo, naučnici su razvili revolucionarne metode genetskog inženjeringa. U slučaju Tima Endruza, korišćen je organ "jukatan minijaturne svinje" koji je obezbedila biotehnološka kompanija eDženezis (eGenesis). Pomoću KRISPR (CRISPR) tehnologije, u genomu životinje napravljeno je čak 69 genetskih izmena.

Ovim izmenama uklonjeni su štetni svinjski geni koji bi izazvali agresivnu reakciju imunog sistema, a dodati su ljudski geni koji deluju kao nevidljivi zaštitni omotač. Pored toga, opasni virusi koji se mogu kriti u DNK svinje trajno su deaktivirani kako bi se sprečio prenos infekcije.

Brza reakcija lekara bila je ključna za spasavanje života osmogodišnjeg dečaka sa blokadom arterije u mozgu Foto: Shutterstock

Put od nade do novog života

Kada je operacija izvedena, Endruz je imao 66 godina. Prema studiji objavljenoj u prestižnom medicinskom časopisu The Lancet, genetski modifikovani bubreg je počeo da funkcioniše gotovo odmah nakon transplantacije. Telo je proizvodilo urin, a nivoi kreatinina, ključnog pokazatelja funkcije bubrega, značajno su se poboljšali. Tokom narednih 271 dana, organ je radio besprekorno.

Nakon otprilike šest meseci, lekari su primetili prve znake oštećenja krvnih sudova u bubregu, što je dovelo do oticanja i postepenog prestanka rada. Organ je hirurški uklonjen u oktobru iste godine, a Endruz se vratio na dijalizu na 82 dana.

Ubrzo nakon toga, pronađen je odgovarajući ljudski donor i on je uspešno dobio novi bubreg, koji i danas dobro funkcioniše. Lekari ističu da svinjski bubreg nije negativno uticao na sposobnost njegovog tela da prihvati ljudski organ.

- Nedostatak ljudskih organa za transplantaciju predstavlja ozbiljnu krizu - rekao je dr Leonardo Rijela iz bolnice Mas Dženeral Brigam. "Činimo sve što možemo da spasimo živote pacijenata. Ksenotransplantacija se pokazuje kao spasonosna opcija za one koji ne mogu da pronađu donora, nudeći im most koji ih može sačuvati od dijalize i dovesti direktno do transplantacije."