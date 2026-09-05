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Sistem za borbu protiv dronova britanske proizvodnje bio je jedna od četiri tehnologije koje su imale centralnu ulogu tokom NATO vežbe održane prošlog meseca u Letoniji, gde su ga vojnici iz više savezničkih zemalja koristili za otkrivanje i praćenje dronova iznad guste borove šume.

Sistem nazvan BlackTalon Ecosystem proizvodi kompanija Enterprise Control Systems (ECS), deo grupacije SPX Communication Technologies Group. NATO snage koristile su ga tokom vežbe Baltic Trust 26, održane od 3. do 14. avgusta u Rigi, koja je okupila vojno osoblje i odbrambene kompanije kako bi testirali da li različiti sistemi za borbu protiv dronova mogu zajedno da funkcionišu protiv pretnji iz stvarnog okruženja.

Vežba je predstavljala treću fazu NATO programa Layered Counter Unmanned Aircraft Systems Initiative, odnosno LCI-X, u okviru kojeg su slična testiranja održana u Rumuniji u aprilu, kao i u Finskoj i Letoniji u junu.

Podaci o broju učesnika vežbe Baltic Trust 26 razlikuju se u zavisnosti od izvora. Generalštab Ukrajine naveo je da je učestvovalo oko 650 ljudi iz 24 zemlje NATO i Ukrajine, dok je ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo da je povezani segment LCI-X Crucible 3-26 okupio više od 1.000 učesnika iz 25 članica NATO i Ukrajine.

Foto: Alex Darts/Shutterstock

Vežba u trenutku pojačane aktivnosti ruskih dronova

Vežba je održana u trenutku kada je povećana aktivnost ruskih dronova duž istočne granice NATO.

Prema podacima Generalštaba Ukrajine, NATO borbeni avioni su tokom jula uzletali radi presretanja pretnji iznad baltičkog regiona više od 250 odsto češće nego prethodnih meseci.

Poslednjeg dana vežbe Baltic Trust 26, NATO borbeni avion oborio je dron iznad Letonije nakon što ga je rusko elektronsko ometanje skrenulo sa planirane putanje, što je bio drugi takav upad tokom te nedelje.

BlackTalon Ecosystem napravljen je tako da prikuplja podatke sa različitih vrsta senzora, uključujući radare, elektrooptičke i infracrvene kamere, radiofrekventne detektore, akustične senzore i opremu za elektronsko ometanje, a zatim ih objedinjuje u jedinstvenu sliku dostupnu operaterima.

ECS navodi da otvorena arhitektura sistema omogućava vojskama da dodaju nove senzore ili zamene postojeće kako se pretnje menjaju, bez potrebe da svaki put nabavljaju potpuno novi sistem.

Tokom vežbe u Letoniji, operateri su podigli senzorski jarbol sistema BlackTalon na visinu veću od 30 metara kako bi mogao da "vidi" iznad okolne borove šume, navodi ECS.

Sistem je takođe morao da prima podatke sa senzora šest drugih kompanija koje su učestvovale na vežbi i da ih zajedno sa sopstvenim podacima objedini u jedinstvenu, upotrebljivu sliku za komandante. ECS tvrdi da je BlackTalon uspešno prošao ovaj test.

"Aktivnost dronova širom Baltika i istočne Evrope postala je svakodnevna operativna realnost, od upada preko granica do napada na energetske objekte. Države sada razvijaju svoje sposobnosti, a naš posao je da obezbedimo da to mogu da rade sistemima koji pouzdano funkcionišu već danas i koji mogu brzo da se prilagode novim pretnjama kako se one pojavljuju", rekao je Grejem Forsajt, menadžer za sisteme za borbu protiv bespilotnih sistema u ECS.

NATO testira kako različiti sistemi funkcionišu zajedno

Kapetan američke mornarice Džo Pizoni, koji rukovodi programom LCI-X, rekao je da cilj vežbe nije bio samo da se proveri da li različiti sistemi tehnički mogu da se povežu.

"Tehnička interoperabilnost je samo početna tačka. Pravi test je da li vojni i industrijski sistemi mogu zajedno da funkcionišu na terenu, podrže komandante i operaterima pruže informacije koje su im potrebne brzinom koju borba zahteva. Baltic Trust 26 omogućava nam da obećavajuće tehnologije testiramo izvan pukog povezivanja i dokažemo kako doprinose integrisanim sposobnostima na bojnom polju", rekao je Pizoni.

ECS je u saopštenju od 25. avgusta naveo da će BlackTalon Ecosystem ostati u baltičkom regionu radi dodatnih demonstracija i vojnih testiranja tokom narednih meseci.

Kompanija od tada nije objavila ažurirani raspored tih testiranja.