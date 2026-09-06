Planeta
NA SVADBI U KONGU NAJMANJE 22 MRTVIH! Izbio požar, veselje se pretvorilo u horor (VIDEO)
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U požaru na svadbi u Kinšasi, glavnom gradu Demokratske republike Kongo, poginulo je najmanje 22 ljudi, saopštio je okružni načelnik.
Požar je izbio noćas u zgradi u naselju Lingvala, a uzrok se istražuje.
Smrtonosni požari su česti u gusto naseljenim delovima Kinšase, gde bujanje naselja ne prati obezbeđivanje hitnih službi, poput vatrogasaca.
Požari su naročito česti tokom sušne sezone, a ove godine ih je, prema navodima medija, bilo nekoliko.
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