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U pet peruanskih zatvora visoke bezbednosti proglašeno je vanredno stanje, čime je policiji i vojsci omogućeno da preuzmu kontrolu nad njima, saopštila je Vlada.

Tu meru koja će trajati 60 dana je naložila Vlada predsednice Keiko Fudžimori koja je na dužnost od kraja jula, a koja je za cilj postavila borbu protiv bandi koje iz zatvora deluju ka spolja, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Vojska i policija će biti ovlašćene da nadziru i obezbeđuju vazdušni prostor iznad zatvora i komunikacije mobilnim telefonima i internetom u zatvorima i oko njih.

U pet zatvora obuhvaćenih hitnom merom smešteno je oko 50 odsto zatvorenika povezanih s bandama, saopštila je Vlada.

Prošle nedelje, naoružani napadači maskirani u policajce ubili su četiri osobe i oteli rudarskog biznismena, saopštila je policija.

Vlada je tražila od parlamenta da se bande zakonom proglase za "terorističke organizacije", ali se opozicija usprotivila.

Po zvaničnim podacima, stopa ubistava u Peruu je sa 10,1 na 100.000 stanovnika 2024. godine, prošle godine porasla na 10,7.