Slušaj vest

Snimci sa indijskim duhovnim vođom Sant Rampalom zapalili su društvene mreže jer je na njima prikazan kako sedi u klimatizovanoj staklenoj kabini dok hiljade vernika čeka u redu kako bi mu dodirnuli i poljubili stopala. Dok ga sledbenici slave kao sveca i živo božanstvo, za ostatak javnosti on je opasni vođa kulta čija je privatna armija 2014. godine izazvala sukob u kom je stradalo šestoro ljudi.

Naime, indijski vođa kulta, Sant Rampal Dži Maharadž, ponovo privlači pažnju javnosti nakon što je snimljen u posebnoj ostakljenoj i klimatizovanoj prostoriji u društvu svojih sledbenika.

Nakon što je prethodno viđen kako se tokom vrelog vremena kreće unaokolo sa prenosivim rashladnim uređajima, Maharadž se našao u centru još jedne kontroverze, ovoga puta zbog neobičnog okruženja u kojem prima svoje sledbenike. Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama može se videti Rampal kako sedi na stolici unutar klimatizovanog, staklom ograđenog prostora, dok se sledbenici redaju ispred njega.

Čekali u redu kako bi dodirnuli i poljubili Rampalova stopala

Svi su čekali u redu kako bi dodirnuli i poljubili Rampalova stopala, koja su bila ispružena izvan kabine kako bi sledbenici mogli da ih dohvatе.

Prema pisanju stranih medija, staklom ograđeni deo ima klima-uređaj, što omogućava Rampalu da održava kontakt sa svojim sledbenicima bez izlaganja visokim temperaturama. Međutim, ne postoji potvrda da je kabina posebno dizajnirana kako bi sledbenicima omogućila lakše ljubljenje njegovih stopala.

Rampalove mere zaštite od vrućine i ranije su bile u fokusu javnosti. Na snimcima objavljenim u maju 2026. godine, vođa kulta viđen je kako se kreće svojim ašramom u Harijani, dok su njegovi pomoćnici nosili prenosive rashladne uređaje pored njega.

The Straits Times je tada izvestio da su fotografije snimljene tokom ekstremnih vrućina u Indiji.