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Poginula su oba pilopta starog lovačkog aviona, dvoseda Ratnog vazduhoplovstva Grčke, mlaznog dvomotorca "Phantom F4" koji se danas srušio tokom aeromitinga u vazduhoplovnoj bazi kod Atine, objavila je grčka RTV SKAI.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva kažu da se udes dogodio ubrzo posle poletanja, dok su piloti pokušavali da ga uzdignu iz oštrog zaokreta na maloj visini.

Požar u jednoj napuštenoj fabrici i u šumarku uz samu ogradu baze gde su pali delovi aviona, gasilo je 95 vatrogasaca sa tri grupe planinara, dve grupe spasilaca i 29 vozila. Iz vazduha je gasilo devet aviona i ćetiri helikoptera.

U toj nekadašnjoj fabrici su lakše povređena dva stranca koja su radila na demontaži opreme.

Nesreća se dogodila tokom "Atinske nedelje letenja" (Athens Flying Week) - godišnjeg aeromitinga u vazduhoplovnoj bazi Tanagra.