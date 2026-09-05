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Sedam osoba je povređeno u napadu ruskih snaga na stambenu zgradu u Hmeljnickoj oblasti, saopštio je načelnik oblasne vojne uprave Sergej Tjurin, preneo je danas Ukrinform.

On je na Telegram kanalu naveo da je među ranjenima i jedno dete, kao i da su četiri povređene osobe hospitalizovane, a jedna od njih je u teškom stanju.

Načelnik oblasne uprave je takođe saopštio da je u napadu udarnim dronovima oštećena trospratna stambena zgrada.

On je dodao da su u ruskom napadu oštećena četiri automobila.

Premijer Ukrajine Sergej Korecki je ranije izjavio da su, usled ruskih napada na civilne objekte u noći 5. septembra, razaranja i oštećenja zabeležena u devet ukrajinskih oblasti, podsetila je agencija.