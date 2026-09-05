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Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je danas da su američke snage udarile na tri iranska tankera za sirovu naftu nakon što je, prema njihovoj tvrdnji, Islamska revolucionarna garda (IRCG) ispalila balističke rakete ka dva američka ratna broda u regionalnim vodama.

CENTCOM je saopštio da su nosač aviona i razarač sa vođenim projektilima izbegli više „neprovociranih“ iranskih napada i da američko osoblje nije povređeno. Komanda je uz saopštenje objavila i video udara.

Prema američkom navodu, trajno je onesposobljen tanker M/T Downy kod obale ostrva Harg, trajno je onesposobljen M/T Stark 1 kod Jaska, a u Omanskom zalivu je potpuno uništen prazan tanker M/T Kylo, poznat i kao Noxen, nakon što je posada upućena da napusti brod.

Komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper poručio je IRCG -u da će, ako pucaju na dva američka broda, SAD naneti veću ekonomsku cenu – izbaciti iz stroja tri njihova. Dodao je da SAD neće oklevati da brane svoje snage i da će, ako bude potrebno, uništiti „ograničenu i izloženu“ iransku naftnu flotu.

Pre američkog saopštenja iranske agencije javile su eksplozije kod ostrva Harg i udar po tankeru na sidrištu. Agencija Tasnim pisala je da su četiri američke rakete pogodile tanker oko šest nautičkih milja od ostrva, da žrtava nema i da se posada evakuiše. Agencija Fars javila je o eksplozijama sa mora.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu glavni je iranski izvozni naftni čvor. Pre rata kroz njegove terminale išlo je oko 90 odsto izvoza sirove nafte iz Irana.

Izveštaji već nedeljama govore o američkoj blokadi iranskih luka i borbi za kontrolu Ormuskog moreuza. Sukob SAD i Irana, koji je počeo udarima SAD i Izraela u februaru, ove nedelje je ponovo eskalirao posle oko mesec dana relativnog zatišja, uz skok cena nafte.