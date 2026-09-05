PUTIN U MOSKVI POČEO RAZGOVOR SA VITKOFOM I KUŠNEROM: "Prenesite Trampu najbolje želje i reči zahvalnosti"
- Putin je u Moskvi počeo razgovor sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, uz ocenu da tema nije jednostavna.
Ruski predsednik Vladimir Putinpočeo je sastanak sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsednika SAD Donalda Trampa, ocenivši da situacija o kojoj će razgovarati „nije jednostavna“.
- Poštovane kolege, srdačno vas pozdravljam u Moskvi. Situacija kojom danas treba da se bavimo, naravno, nije jednostavna, rekao je Putin na početku sastanka.
On je zamolio američke predstavnike da Trampu prenesu njegove najbolje želje i reči zahvalnosti.
- Pre nego što počnemo, želim da vas zamolim da predsedniku Sjedinjenih Država, gospodinu Trampu, prenesete najbolje želje i reči zahvalnosti, dodao je Putin.
Sa ruske strane u razgovorima učestvuju i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je, pozivajući se na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa, rekao da nije reč o novim idejama za rešavanje sukoba u Ukrajini. On je pozvao da se ne iznose prognoze pre sastanka i da se sačeka ishod razgovora.
Tramp je u petak izjavio da će njegovi izaslanici tokom posete Moskvi predstaviti predlog za okončanje sukoba u Ukrajini, ali nije izneo detalje inicijative.
Kurir.rs/RIA Novosti