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Ruski predsednik Vladimir Putinpočeo je sastanak sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsednika SAD Donalda Trampa, ocenivši da situacija o kojoj će razgovarati „nije jednostavna“.

- Poštovane kolege, srdačno vas pozdravljam u Moskvi. Situacija kojom danas treba da se bavimo, naravno, nije jednostavna, rekao je Putin na početku sastanka.

On je zamolio američke predstavnike da Trampu prenesu njegove najbolje želje i reči zahvalnosti.

- Pre nego što počnemo, želim da vas zamolim da predsedniku Sjedinjenih Država, gospodinu Trampu, prenesete najbolje želje i reči zahvalnosti, dodao je Putin.

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Foto: Handout / AFP / Profimedia

Sa ruske strane u razgovorima učestvuju i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je, pozivajući se na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa, rekao da nije reč o novim idejama za rešavanje sukoba u Ukrajini. On je pozvao da se ne iznose prognoze pre sastanka i da se sačeka ishod razgovora.

Tramp je u petak izjavio da će njegovi izaslanici tokom posete Moskvi predstaviti predlog za okončanje sukoba u Ukrajini, ali nije izneo detalje inicijative.

Kurir.rs/RIA Novosti

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