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Ukoliko Sjedinjene Američke Državenastave pomorsku blokadu i "maltretiranje iranskih brodova",Iran će izvesti još snažnije uzvratne napade, a moguće i proširiti opseg napada na američka vojna plovila, saopšteno je danas iz Generalštaba združenih vojnih snaga Irana

Ranije danas jedan iranski tanker bio je napadnut u blizini ostrva Harg, što je izazvalo požar, a nakon toga vojska SAD gađala je dva iranska tankera u blizini južnog iranskog grada Jask.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da će SAD, ukoliko Iran gađa njihove brodove, uništiti iranske tankere za naftu.

"Jednostavno je - ako Iran puca na američke brodove, uništićemo (i potopiti) njihove tankere za naftu. Sve što treba da urade je da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota tankera za naftu je bespomoćna - Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo", poručio je Hegset.

Kurir.rs/Agencije

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