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Zahtev za trodnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putinna sastanku sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev.

- Želeo bih da napomenem da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu - istakao je Putin, prenosi agencija Interfaks. Prema nejgovim rečima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, ali o tome nije bilo dogovora.

1/18 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Džared Kušner rat u Ukrajini Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Vitkof je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kušner doputuju u Moskvu na pregovore. Vitkof je takođe preneo ruskom predsedniku zahvalnost porodice za puštanje bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana iz zatvora.

Sastanak Putina sa američkim izaslanicima u Moskvi počeo je oko 19 časova po centralno-evropskom vremenu, a i dalje je u toku. Ovo je šesti Putinov sastanak sa američkim pregovaračima.

Vitkofa i Kušnera je ranije danas, po dolasku na aerodrom Vnukovo, dočekao Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja. Američki predsednik Donald Tramp je u petak saopštio da će američki predstavnici tokom vikenda u Moskvi predstaviti predloge za okončanje sukoba u Ukrajini, kao i da će nakon toga posetiti Kijev.

Rusija i Ukrajina su se saglasile ranije danas da u naredna tri dana obustave napade na Moskvu i na Kijev.