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Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband izjavio je danas, kao odgovor na argentinske pretenzije na Foklandska ostrva u južnom Atlantiku, da je "stav Velike Britanije o Foklandskim ostrvima nepokolebljiv".

"Ostrva su britanska i ostaće takva jer je za to većina stanovnika ostrva. Njihovo pravo na samoopredeljenje je od najveće važnosti, utemeljeno u međunarodnom pravu, i mi ćemo ga odlučno podržati", rekao je Miliband u objavi na društvenim mrežama, prenosi Blumberg.

Kabinet argentinskog predsednika Havijera Mileja saopštio je ranije danas da je pokrenuta istraga protiv potencijalnih investitora u projekte sa naftom oko Foklandskih ostrva, koja su pod britanskom upravom, a koju Argentina ne priznaje.

U saopštenju se navodi da Argentina pokreće postupak protiv 45 "fizičkih ili pravnih lica" kako bi se istražile i, ako je potrebno, sankcionisale aktivnosti "povezane sa istraživanjem i eksploatacijom nafte" na Foklandskim ostrvima.

U saopštenju kabineta predsedništva nisu navedena imena entiteta koji će biti istraživani, ali, prema argentinskim medijima, među njima su britanske, kanadske, danske, američke, holandske i izraelske kompanije.