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Iranska vlada osudila je danas američke napade na iranske komercijalne brodove, uz ocenu da napadi predstavljaju ratni zločin.

"Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike Iran snažno osuđuje agresivnu akciju Sjedinjenih Američkih Država napada na iranske komercijalne brodove", navodi se u saopštenju tog Ministarstva i dodaje da napadi predstavljaju nastavak američke vojne agresije i deo šire pomorske blokade i ekonomskog rata protiv Irana.

U saopštenju se navodi da SAD napadima krše Povelju UN i stvaraju pretnju po međunarodni mir, bezbednost i komercijalno brodarstvo.

"Iran se zakleo da će čvrsto braniti svoj suverenitet i nacionalne interese od državno sponzorisanog terorizma i američke agresije, uključujući kontinuiranu blokadu i maltretiranje komercijalnih brodova", navodi se u saopštenju.

Pit Hegset Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Ranije danas jedan iranski tanker bio je napadnut u blizini ostrva Harg, što je izazvalo požar, a nakon toga vojska SAD gađala jedva iranska tankera u blizini južnog iranskog grada Jask.

U reagovanju na napad, iz Generalštaba združenih vojnih snaga Irana ranije danas je saopšteno da ukoliko SAD nastave pomorsku blokadu i "maltretiranje iranskih brodova", Iran će izvesti još snažnije uzvratne napade, a moguće i proširiti opseg napada na američka vojna plovila.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da će SAD, ukoliko Iran gađa njihove brodove, uništiti iranske tankere za naftu.

"Jednostavno je - ako Iran puca na američke brodove, uništićemo (i potopiti) njihove tankere za naftu.

Sve što treba da urade je da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota tankera za naftu je bespomoćna - Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo", poručio je Hegset.