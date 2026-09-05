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Razgovori ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom u Kremlju završeni su posle skoro tri sata.

Sastanak je počeo oko 19.55 po moskovskom vremenu, a posle 23 časa kolona vozila sa američkim predstavnicima napustila je teritoriju Kremlja.

Sa ruske strane u razgovorima su učestvovali i pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

- Želeo bih da napomenem da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu - istakao je Putin, prenosi agencija Interfaks.

Prema nejgovim rečima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, ali o tome nije bilo dogovora.

1/18 Vidi galeriju Vladimir Putin Stiv Vitkof Džared Kušner rat u Ukrajini Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Vitkof i Kušner doputovali su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini. Rusija i Ukrajina saglasile su se da tokom naredna tri dana obustave napade na Moskvu i Kijev.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u petak da Vašington ima nov i konkretan predlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Tramp, međutim, nije izneo detalje tog predloga.