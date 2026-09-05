ZAVRŠEN TROČASOVNI SASTANAK PUTINA I AMERIČKE DELEGACIJE Ruski predsednik: "Ukrajina značajno smanjila napade na Rusiju, uključujući i Moskvu!
- Putin je naveo da je Kijev tražio širi trodnevni prekid vatre, ali dogovor o tome nije postignut.
Razgovori ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom u Kremlju završeni su posle skoro tri sata.
Sastanak je počeo oko 19.55 po moskovskom vremenu, a posle 23 časa kolona vozila sa američkim predstavnicima napustila je teritoriju Kremlja.
Sa ruske strane u razgovorima su učestvovali i pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
- Želeo bih da napomenem da je ukrajinska strana značajno smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu - istakao je Putin, prenosi agencija Interfaks.
Prema nejgovim rečima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, ali o tome nije bilo dogovora.
Vitkof i Kušner doputovali su u subotu u Moskvu na razgovore o ratu u Ukrajini. Rusija i Ukrajina saglasile su se da tokom naredna tri dana obustave napade na Moskvu i Kijev.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je u petak da Vašington ima nov i konkretan predlog za okončanje rata u Ukrajini, koji traje već više od četiri godine. Tramp, međutim, nije izneo detalje tog predloga.
Kurir.rs/RIA Novosti