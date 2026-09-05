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Pentagon je podvrgao desetine najviših američkih vojnih zvaničnika testiranju na poligrafu kako bi utvrdio ko je izvor curenja informacija o manjku američke municije, objavili su brojni američki mediji, uključujući CBS.

New York Times je objavio da je 50 članova Zajedničkog štaba američke vojske, odnosno osoblja Pentagona zaduženog za planiranje i savetovanje, tokom avgusta moralo da se podvrgne poligrafskom testiranju u okviru istrage. Tu informaciju potvrdio je i CBS, koji je naveo da predsednik Zajedničkog štaba, general Den Kejn, nije bio testiran.

Krajem jula pojavili su se medijski izveštaji da Sjedinjene Američke Države ograničavaju upotrebu svojih raketa, posebno presretačkih, nakon što su njihove zalihe značajno smanjene zbog rata sa Iranom.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa demantovala je te navode, dok je američki predsednik tvrdio da SAD poseduju "ogromne količine municije".

Pentagon sprovodi "odgovarajuće istrage"

Upitan o istrazi, portparol Pentagona Šon Parnel odbio je da komentariše "interna pitanja koja se tiču zaposlenih ili istraga", ali je istakao da Pentagon "veoma ozbiljno shvata sva curenja poverljivih informacija o nacionalnoj bezbednosti i da u skladu s tim sprovodi „odgovarajuće istrage".

Poligraf, odnosno detektor laži, uobičajena je procedura tokom bezbednosnih provera ili obnavljanja bezbednosnih dozvola za državne službenike koji imaju pristup najosetljivijim državnim tajnama.

Međutim, masovna upotreba poligrafa u istrazi curenja informacija veoma je retka, a prema analitičarima i anonimnim izvorima koje citiraju New York Times i CBS, moguće je da je ovakav potez Pentagona čak i bez presedana.