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Specijalni američki izaslanici Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Džared Kušner su na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom govorili o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, ali nije precizirao o kakvim mogućim rešenjima je bilo reči.

On je sastanak, koji je trajao više od tri sata, ocenio kao "smislen, konstruktivan, izuzetno iskren i poverljiv", prenose RIA Novosti.

"Može se reći da su pregovori bili blagovremeni i veoma korisni za obe strane", rekao je Ušakov.

Dodao je da je tokom sastanka "istaknuta potreba za rešavanjem korenskih uzroka sukoba u Ukrajini".

Vladimir Putin Stiv Vitkof Džared Kušner rat u Ukrajini Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

"Ruska strana je pružila jasne i sveobuhvatne procene situacije koja se odvijala tokom specijalne vojne operacije. Posebno su istakli stvarne uspehe ruske vojske u napredovanju u zoni borbenih dejstava, izrazili poverenje u postizanje njenih ciljeva i, naravno, naglasili potrebu za rešavanjem svih osnovnih uzroka sukoba", naveo je on.

Vitkof i Kušner doputovali su u Moskvu ranije danas, nakon što su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o tronednevnom prekidu napada na Moskvu, odnosno na Kijev, za šta je Putin rekao da je zahtev stigao preko ukrajinskih zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova.

Posle sastanka nije bilo neposrednih izjava ni ruske ni američke strane.

Američki izaslanici će posle Moskve posetiti Kijev.

Kurir.rs/RIA Novosti

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