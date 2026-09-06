"ISTAKNUTI STVARNI USPESI RUSKE VOJSKE U NAPREDOVANJU"! Ušakov: Putin i izaslanici SAD razgovarali o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini
- Sastanak je trajao više od tri sata i ocenjen je kao smislen, konstruktivan, iskren i poverljiv.
Specijalni američki izaslanici Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Džared Kušner su na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom govorili o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, ali nije precizirao o kakvim mogućim rešenjima je bilo reči.
On je sastanak, koji je trajao više od tri sata, ocenio kao "smislen, konstruktivan, izuzetno iskren i poverljiv", prenose RIA Novosti.
"Može se reći da su pregovori bili blagovremeni i veoma korisni za obe strane", rekao je Ušakov.
Dodao je da je tokom sastanka "istaknuta potreba za rešavanjem korenskih uzroka sukoba u Ukrajini".
"Ruska strana je pružila jasne i sveobuhvatne procene situacije koja se odvijala tokom specijalne vojne operacije. Posebno su istakli stvarne uspehe ruske vojske u napredovanju u zoni borbenih dejstava, izrazili poverenje u postizanje njenih ciljeva i, naravno, naglasili potrebu za rešavanjem svih osnovnih uzroka sukoba", naveo je on.
Vitkof i Kušner doputovali su u Moskvu ranije danas, nakon što su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o tronednevnom prekidu napada na Moskvu, odnosno na Kijev, za šta je Putin rekao da je zahtev stigao preko ukrajinskih zvaničnih kanala, odnosno obaveštajnih službi i ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova.
Posle sastanka nije bilo neposrednih izjava ni ruske ni američke strane.
Američki izaslanici će posle Moskve posetiti Kijev.
Kurir.rs/RIA Novosti