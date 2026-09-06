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Iran je ''u egzistencijalnom ratu'' sa Amerikom, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik Hasan Gašgavi, istovremeno potvrdivši da je Teheran gađao američke ratne brodove balističkim raketama.

Gašgavi, koji je poslanik i portparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, dodao je da je

Amerika vojno delovala kršeći sve međunarodne zakone, ali pošto je ona daleko od Irana, ona ovaj rat ne vidi kao egzistencijalni.

Na pitanje o promeni iranskih pravila angažovanja, Gašgavi je rekao da blokada nikada nije trebalo da postoji, ukazujući na sada, kako je naveo, nevažeći memorandum o razumevanju.

“Pre četiri dana, predsednik naše zemlje je na samitu u Biškeku rekao da smo spremni da se vratimo pregovorima, ali američki zvaničnici ne obraćaju pažnju na ta pitanja, već umesto toga eskaliraju situaciju i pooštravaju blokadu”, ukazao je iranski političar.

Gašgavi je odbacio upozorenje američkog ministra odbrane Pita Hegseta da bi svaki iranski napad na američke brodove rezultirao uništenjem iranske flote naftnih tankerau, koju je američki zvaničnik opisao kao “nezaštićenu” nakon udara na iranske pomorske i vazduhoplovne snage.

“Da li bi ijedna razumna osoba prihvatila tvrdnju da su iranske pomorske i vazduhoplovne snage uništene?” upitao je Gašgavi, navodeći nedavne iranske napade raketama i dronovima.