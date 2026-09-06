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KUŠNER I VITKOF NA KRATKO SPASILI KIJEV I MOSKVU!

KUŠNER I VITKOF NA KRATKO SPASILI KIJEV I MOSKVU!

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Protivvazdušna odbrana je aktivirana u gradu Batajsku u Rostovskoj oblasti, predgrađu regionalnog centra Rostova na Donu, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus.

Eksplozije su prijavljene i u Rostovu na Donu, gde su dronovi četiri sata kružili iznad grada, naveli su očevici, prema pisanju nezavisnog ruskog medija Astra.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio je napad, rekavši da su u gradu oštećene tri stambene zgrade, dok je jedno dete hospitalizovano. Prema njegovim rečima, iznad oblasti je uništeno oko 30 ukrajinskih dronova.

Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin prethodno je upozorio da je protivvazdušna odbrana aktivirana na području grada. Dodatni napadi prijavljeni su na rafineriju nafte u gradu Rjazanju na zapadu Rusije, gde je nakon udara izbio požar, objavio je Exilenova Plus.

Napadi su se dogodili u trenutku kada su se Ukrajina i Rusija dogovorile da ne napadaju glavne gradove druge strane, dok američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner borave u tim gradovima na mirovnim pregovorima.

1/7 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: screenshot X

Rusija, međutim, nije obustavila napade na Ukrajinu osim Kijeva. U napadima širom zemlje 5. septembra poginule su najmanje tri osobe, dok je više od 20 ljudi povređeno.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar teritorije Rusije i na okupiranim područjima, u nastojanju da umanji sposobnost Moskve da nastavi rat.