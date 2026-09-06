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Egipatski sud osudio je poznatu televizijsku voditeljku Saru Kalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu.

Kalifa (39) optužena je za organizovanje kriminalne grupe koja je proizvodila i prodavala drogu, piše "Gardijan".

Kalifa je najpoznatija po svojoj emisiji "Nemoguća misija", koja se bavila temama bezbednosti i kriminala. Pored televizijske karijere, vlasnica je klinike za estetsku hirurgiju i produkcijske kuće za organizaciju događaja.

1/3 Vidi galeriju Egipatska voditeljka Sara Kalifa osuđena na smrt vešanjem Foto: IG/sara_khaliifa

Sud u Kairu proglasio je svih 12 optuženih krivima za formiranje organizovane kriminalne grupe.

Prema presudi, grupa je nabavljala sirovine za proizvodnju narkotika radi njihove prodaje, a posedovala je i neregistrovano vatreno oružje i municiju.

Presuda kojom je izrečena smrtna kazna vešanjem doneta je nakon obaveznog savetovanja sa velikim muftijom Egipta, što je zakonom propisana procedura u slučajevima u kojima se izriče smrtna kazna. Na presudu je dozvoljena žalba.

Državni list Akhbar el-Yom navodi da su optuženi proizvodili sintetičke droge, dok su sirovine uvozili iz inostranstva. Prema pisanju lista Al-Ahram, vlasti su zaplenile više od 750 kilograma narkotika i sirovina.

Tokom istrage pronađena su i dva stana koja su služila kao laboratorije, kao i neregistrovano oružje i municija.

U odvojenom postupku, sud je Kalifu i ostale optužene osudio na pet godina zatvora zbog otmice i napada na jednog mladića.

Egipatsko zakonodavstvo predviđa smrtnu kaznu za ubistvo sa predumišljajem, terorizam, određena krivična dela silovanja i trgovinu drogom.