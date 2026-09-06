ČUVENA TV VODITELJKA OSUĐENA NA SMRT! Šalju je na vešanje, RIDALA JE U SUDNICI, otkriveno šta je uradila! Presudila reč velikog muftije (FOTO/VIDEO)
- Egipatski sud osudio je TV voditeljku Saru Kalifu i još 11 osoba na smrt zbog proizvodnje i trgovine drogom.
- Sud u Kairu utvrdio je da su činili organizovanu kriminalnu grupu koja je nabavljala sirovine i proizvodila sintetičke narkotike.
- Tokom istrage zaplenjeno je više od 750 kilograma droge i sirovina, a pronađeni su i laboratorije, oružje i municija.
Egipatski sud osudio je poznatu televizijsku voditeljku Saru Kalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu.
Kalifa (39) optužena je za organizovanje kriminalne grupe koja je proizvodila i prodavala drogu, piše "Gardijan".
Kalifa je najpoznatija po svojoj emisiji "Nemoguća misija", koja se bavila temama bezbednosti i kriminala. Pored televizijske karijere, vlasnica je klinike za estetsku hirurgiju i produkcijske kuće za organizaciju događaja.
Sud u Kairu proglasio je svih 12 optuženih krivima za formiranje organizovane kriminalne grupe.
Prema presudi, grupa je nabavljala sirovine za proizvodnju narkotika radi njihove prodaje, a posedovala je i neregistrovano vatreno oružje i municiju.
Presuda kojom je izrečena smrtna kazna vešanjem doneta je nakon obaveznog savetovanja sa velikim muftijom Egipta, što je zakonom propisana procedura u slučajevima u kojima se izriče smrtna kazna. Na presudu je dozvoljena žalba.
Državni list Akhbar el-Yom navodi da su optuženi proizvodili sintetičke droge, dok su sirovine uvozili iz inostranstva. Prema pisanju lista Al-Ahram, vlasti su zaplenile više od 750 kilograma narkotika i sirovina.
Tokom istrage pronađena su i dva stana koja su služila kao laboratorije, kao i neregistrovano oružje i municija.
U odvojenom postupku, sud je Kalifu i ostale optužene osudio na pet godina zatvora zbog otmice i napada na jednog mladića.
Egipatsko zakonodavstvo predviđa smrtnu kaznu za ubistvo sa predumišljajem, terorizam, određena krivična dela silovanja i trgovinu drogom.
Prema podacima Egipatske komisije za prava i slobode, tokom 2025. godine u Egiptu je izrečena 541 smrtna kazna.
(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)